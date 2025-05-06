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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение с председателем совета директоров компании «Полипласт» Александром Шамсутдиновым о развитии хоккея в регионе

6 мая 2025 20:28
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«Полипласт» - новый стратегический партнер хоккейных клубов «Лада» (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).

Во вторник, 6 мая, в Тольятти перед началом хоккейного матча между сборными России и Белоруссии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании «Полипласт» Александр Шамсутдинов в присутствии президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие и поддержку региона, а также детско-юношеского и профессионального хоккея.

В рамках соглашения «Полипласт» станет стратегическим партнером сразу 4 профессиональных хоккейных клубов – тольяттинской «Лады» (играет в чемпионате КХЛ), самарского ЦСК ВВС (выступает в ВХЛ), команды Молодежной хоккейной лиги «Ладья», а также новой команды по следж-хоккею, которая будет создана в Самарской области для участия в чемпионате России.

«Одна из наших ключевых задач в сфере спорта Самарской области – привлечение спонсоров и новых партнеров для профессиональных клубов, на поддержку которых идут значительные средства регионального бюджета. Еще с прошлого года мы вели поиски стратегического партнера для хоккейной «Лады», - сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. -Осенью на встрече с болельщиками пообещал, что мы обязательно найдем клубу новых спонсоров. И сегодня мы подписали соглашение с компанией «Полипласт».  Договорились также о том, что поддержка будет оказываться и самарской команде ЦСК ВВС, у которой своя история, многочисленные болельщики, ведется подготовка резерва».

Предусматривается, что поддержку будут получать детско-юношеские команды и действующие команды по следж-хоккею, входящие в систему «Лады» и ЦСК ВВС. Таким образом, соглашение Самарской области с «Полипластом» направлено на развитие всего хоккея в регионе.

«Для нас важно, что сотрудничество не ограничивается только профессиональными клубами. Наша задача - совместно развивать детский и юношеский хоккей, привлекать в спорт еще больше ребят», - подчеркнул глава Самарской области.   

Вячеслав Федорищев отметил, что поддержка компании «Полипласт» поможет «Ладе» сформировать бюджет, который создаст команде условия для достойного выступления в чемпионате КХЛ.

«Клуб продолжит получать помощь из регионального бюджета, но уже в меньшем объеме, чем прежде. Высвободившиеся средства мы, как и планировали, направляем на развитие детско-юношеского и массового спорта. «Ладу» по-прежнему будет финансировать многолетний и надежный партнер – АО «АВТОВАЗ», - сказал губернатор Самарской области. - Благодаря существенной поддержке холдинга «Полипласт» у «Лады» будут возможности, чтобы показывать хорошие результаты, радовать болельщиков, собирать полные трибуны на домашних матчах.  Мы финансовые условия создадим, а спортивная часть уже будет зависеть непосредственно от работы руководства клуба, тренерского штаба и игроков. Ждем от команды красивой игры и того результата, которого достойны «Лада» и Тольятти».

Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк подчеркнул важность заключенного соглашения для развития хоккея в Тольятти и во всей Самарской области.

«Приход компании «Полипласт» стал настоящим подарком для хоккея Самарской области. Компания показывает высокую социальную ответственность и профессиональный подход к развитию спорта. Например, результаты ее деятельности по развитию хоккея подтверждают эффективность выбранного курса, «Полипластом» созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а поддерживаемые компанией профессиональные клубы показывают результаты. Вот и в будущей работе по развитию самарского хоккея важно правильно выстроить стратегию совместно с тренерами, игроками и менеджерами, чтобы команды показывали результат, радовали своих болельщиков и готовили хоккеистов с высоким уровнем мастерства», – отметил Владислав Третьяк.

Председатель совета директоров компании «Полипласт» Александр Шамсутдинов отметил: «Компания «Полипласт» не просто спонсор, а стратегический партнер. Мы уверены, что поддержка профессиональных и детско-юношеских команд в Самарской области поможет не только развивать хоккей, но и привлекать к спорту новых ребятишек. Важно делать это очень качественно и на высоком уровне, что является нашим неотъемлемым требованием к самим себе».

Компания «Полипласт» – ведущий российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности Российской Федерации. Одним из ключевых направлений социальной политики холдинга является популяризация спорта, здорового образа жизни, развитие профессионального и любительского хоккея.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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