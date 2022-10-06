Губернатор Дмитрий Азаров встретился с работодателями региона

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В четверг, 6 октября, губернатор Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Участие в нём приняли руководители крупных предприятий, главы министерств и ведомств региона. Встреча прошла на легендарном самарском предприятии ОДК «Кузнецов» - флагмане аэрокосмического блока губернии.



Открывая заседание, губернатор напомнил о том, что в этом году предприятие, имеющее огромное значение для аэрокосмической промышленности не только нашего региона, но и всей России, отмечает 110-летие своей деятельности.



«Сегодня мы встречаемся здесь на легендарном предприятии. Я вспоминаю, как зашел в этот зал больше 10 лет назад, до этого прошел по цехам высокотехнологичного производства, в которых крыши текли, были проблемы с отоплением, и находиться было просто небезопасно. Сегодня благодаря мудрому руководству, лично Алексею Алексеевичу Соболеву, промышленной политике Российской Федерации, государственной корпорации «Ростех» предприятие по-настоящему переживает второе рождение. И конечно, это огромная гордость за коллектив, за наш регион», - отметил губернатор.



«Здесь, на этом легендарном заводе, почва, атмосфера пропитана славой трудовых подвигов. Здесь нашли воплощение самые смелые идеи, которые были воплощены в жизнь, здесь работали целые направления школ. Сегодня завод – это 40 миллиардов инвестиций, новые рабочие места, новые планы, которые будут воплощены. И мы будем горды за такой завод, который продолжает работать в 21 веке и достигать новых вершин в авиастроении, в космосе», - добавил председатель Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев.



Переходя к повестке заседания, Дмитрий Азаров подчеркнул, что на разных этапах развития нашего региона, формирования реализации промышленной политики Союз работодателей всегда играл ключевую роль.



«В тех успехах, которые есть в регионе по улучшению инвестиционного климата, в высоких оценках федерального правительства промышленной политики - огромный вклад всех промышленных предприятий и Союза работодателей как ассоциации, которая формирует, консолидирует мнения и представляет их в Правительство. Мы в своей работе основываемся на предложениях всех промышленных предприятий, которые здесь вырабатываются», - обратился губернатор к участникам заседания.



Сегодня Ассоциация «Союз работодателей Самарской области» объединяет в своих рядах 114 крупных и средних предприятий и организаций региона, представляющих ключевые секторы экономики Самарской области.



Вот уже более четверти века Ассоциация в тесном взаимодействии с региональными органами власти защищает права и интересы промышленников и предпринимателей. Союз проводит целенаправленную работу по созданию в регионе комфортной инвестиционной среды, повышению производительности труда, конкурентоспособности предприятий на внутреннем и международном рынках.



Реализуют члены Ассоциации и социальные задачи. Когда Самарская область заключила соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донецкой народной республики – городом Снежное, члены Ассоциации приняли активное участие в формировании гуманитарных грузов с предметами первой необходимости, продуктами питания, в перечислении благотворительных пожертвований, внося свой вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе.



Сейчас перед промышленниками стоят сложные задачи по выполнению госзаказа, сохранению эффективности в работе коллективов. Глава региона подчеркнул, что негативное влияние несправедливых санкций в большей мере ощущают промышленные, технологически развитые регионы, к которым, безусловно, относится Самарская область. И, тем не менее, регион справляется и с этими вызовами.



«Пришлось и технологии перестроить, и материалы, и логистические цепочки проанализировать. В целом экономика региона выдержала санкционный удар. Наиболее сложные месяцы с точки зрения падения индекса промышленного производства – это апрель-май. Но уже в августе этого года индекс промышленного производства составил 101% к аналогичному периоду 2021 года. По обрабатывающим производствам мы идем на уровне прошлого года, по четверти предприятий промышленного сектора идет значительный рост», - рассказал губернатор.



«Главное сейчас – бережная, ответственная работа в коллективах в рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации, сохранение стабильности в деятельности предприятий, выполнение государственных оборонных заказов» - сформулировал основную задачу в условиях в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов председатель Ассоциации Алексей Гусев.

Также среди задач председатель Ассоциации назвал продолжение мониторинга ситуации на рынке труда Самарской области, работа совместно с Правительством региона над расширением мер государственной поддержки предприятий всех отраслей народного хозяйства, включая ОПК, развитие сотрудничества предприятий, университетов и научных институтов, совместная работа в рамках НОЦ «Инженерия будущего», направленная на укрепление технологического суверенитета РФ, а также проведение экологической модернизации предприятий.



В ходе заседания руководитель Управления федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова подняла вопрос о своевременной уплате налогов.



«Все мы с вами радуемся, когда в нашем регионе появляются новые социальные объекты, реализуются важные государственные программы. Основой этих масштабных изменений, развития государства и региона являются именно налоговые поступления», - отметила руководитель регионального Управления налоговой службы, призвав руководителей трудовых коллективов не оставаться в стороне от проблемы неуплаты налогов сотрудниками.



Губернатор отметил важность этого вопроса, напомнив о том, что несмотря на беспрецедентные по своему масштабу санкции, которые безусловно оказали влияние на экономику Самарского региона, удалось не заморозить ни одной стройки, продолжать работы на всех запланированных социальных и инфраструктурных объектах.

«Те темпы, которые регион набрал в последние годы по развитию социальной инфраструктуры, снижать сейчас нельзя. Мы ни одной стройки не остановили, наоборот, работая опережающими темпами, на год раньше срока построили мост через Сок, Дворец спорта, вскоре планируем открыть долгожданную развязку на Ново-Садовой - Советской Армии – так же на год раньше намеченных планов. Мы все делаем для опережающего развития. Такая работа получает соответствующую оценку на федеральном уровне. И это не просто оценка, но и поддержка. Мы выполняем работы качественно и в срок, осваиваем средства, получаем дополнительные средства из федерального бюджета», – подчеркнул губернатор.



Участники заседания также обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации, налоговых льгот для предприятий, подготовки кадров и ситуации на рынке труда.

Фото: Юлия Рубцова