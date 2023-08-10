Губернатор Дмитрий Азаров в зоне СВО передал защитникам Отечества дополнительную технику

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 августа в очередной раз встретился с защитниками Родины в зоне проведения специальной военной операции. По уже сложившейся традиции Глава региона доставил воинским подразделениям, где служат земляки, гуманитарный груз. Это вода, амуниция, средства гигиены, дополнительные спецсредства и снаряжение по запросам командования.

Дмитрий Азаров, передавая бойцам очередную партию гуманитарной помощи и спецтехники, отметил, что день рождения не стал для него помехой приехать к своим боевым товарищам, землякам, в зону боевого соприкосновения. Глава региона подчеркнул, что сейчас одна из главных задач – оказать помощь защитникам Родины, чтобы они успешно выполняли задачи специальной военной операции и как можно быстрее приблизили День Победы. Также Дмитрий Азаров встретился с командующими двух общевойсковых объединений, чтобы обсудить вопросы, связанные с прохождением службы бойцами из Самарской области.

«Сегодня, понятно, сидеть в кабинете – дело пустое. Этот день решил использовать для того, чтобы доехать сюда, в родную 2-ю армию. Рад, что удалось встретиться с командующим 8-ой армии. Мы обсудили вопросы разного спектра - лечения и долечивания, реабилитации, финансового обеспечения, если есть где-то сбои. Все эти вопросы готов отрабатывать, потому что понимаю, что главные люди сегодня для всех нас – это вы, - сказал бойцам Губернатор Дмитрий Азаров. - Внутренняя мобилизация в нашем российском народе, концентрация на главной задаче, объединение вокруг нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина - все это и создает предпосылки нашей неминуемой победы. Спасибо вам, дорогие мои земляки!»

Бойцы поблагодарили Дмитрия Азарова за технику и гуманитарный груз и отметили значимость того, что Глава региона приехал в зону СВО в день своего рождения: «Это огромное уважение, на 100% уважение. Наш Губернатор каждый месяц приезжает в зону СВО».

Напомним, во время предыдущей поездки Губернатора в зону проведения СВО воинские подразделения, где служат наши земляки, получили 12 единиц техники – машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, а также запасные части, дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию. А еще ранее - 32 единицы техники, в том числе для подвоза воды и топлива, тушения пожаров, передвижные дизель-генераторы.

По представлению командования Губернатор вручил землякам награды за мужество при выполнении боевых задач. «Горд тем, что по представлению командующего армии вручил наши региональные награды бойцам», - отметил Губернатор.

Среди тех, кто сегодня защищает Родину – много добровольцев. Среди них – врач Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Сергей. «Я присягу принимал в свое время, проходил обучение. Это мое желание и мой врачебный долг», - отметил медик.

Во время поездки в зону СВО Дмитрий Азаров, по традиции, пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения, а также вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощи их семьям.

«Есть вопросы, которые надо решать там, в Самарской области, есть вопросы, которые нужно решать здесь с командованием армии. Конечно, были вопросы, которые обозначали и сами бойцы, и семьи военнослужащих. И, обсуждая их с командующими двух армий, мы нашли решение многих вопросов по разным направлениям, - сказал Дмитрий Азаров. - Считаю своим долгом, человеческим долгом эти вопросы отрабатывать. Главные люди для Самарской области, для всей России сегодня – здесь. Наша святая обязанность – каждого из нас – всемерно помогать, поддерживать их, поддерживать их семьи».

По итогам поездки в зону СВО Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: поддержка бойцов на передовой сегодня важна как никогда. Именно поэтому в свой день рождения он решил приехать к своим боевым товарищам.

«Чувствую, что главные события, главные люди сегодня здесь. Душа тянет именно сюда. И посчитал важным быть здесь. Решил, что этот день лучше провести здесь, доставить гуманитарный груз от Самарской области, от жителей в том числе нашего региона, которые по мере сил своих вносят свой вклад в поддержку нашей армии, наших героев, наших защитников, в приближение Дня Победы, - сказал Дмитрий Азаров. - Поговорить с бойцами, записать их поручения, решить вопросы бойцов и семей военнослужащих, потому что сегодня успел встретиться с двумя командармами армии, в которых несут службу наши герои, наши земляки. Сердце подсказывает, что это было правильное решение. Спасибо нашим защитникам, нашим бойцам, моим боевым товарищам за то, что мы вместе будем достигать всех поставленных целей, вместе будем побеждать».

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области.