Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым

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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрием Зубовым. На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью, формирования региональных брендов, подготовки кадров, развития научного, инновационного и интеллектуального потенциала Самарской области.

В совещании также принимали участие директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин, руководитель проектного офиса ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Ена, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева, руководители ряда министерств Правительства Самарской области и вузов региона.

По данным Роспатента, Самарская область входит в десятку ведущих регионов РФ по количеству поданных заявок на защиту объектов интеллектуальной собственности - это изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. В 2022 году была подана 2021 заявка. Как отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов, это свидетельствует о мощном научно-техническом и инновационном потенциале Самарской области.

«Темпы развития интеллектуальной собственности в Самарской области очень высокие, хочется их поддержать и придать ускорение. Необходима надежная защита и охрана интеллектуальной собственности, формирование необходимых компетенций, профессиональных специалистов, которые бы оказывали содействие в этом вопросе - для развития и укрепления научного-технического потенциала, который в регионе уже сформирован», - сказал Юрий Зубов.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня вопросы интеллектуальной собственности имеют особое значение для Самарской области.

«Вопросы интеллектуальной собственности для нашего региона крайне важны. В Самарской области создан НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который входит в лидирующую группу. НОЦ сегодня объединяет 6 субъектов РФ, а если учитывать университеты – участники, то это 16 регионов. НОЦ может быть проводником обсуждаемых сегодня идей, организации работы. Уверен, это пойдет на пользу развитию научно-технологического потенциала нашего региона».

Юрий Зубов отметил, что Самарская области входит в ТОП-10 страны по количеству заявок на изобретения и полезные модели - в 2022 году подано 373 заявок, выдано 295 патентов.

«Мы наблюдаем в этом направлении серьезный рост, вузы региона активно подают заявки, и их количество с каждым годом увеличивается. Отмечу и рост заявок со стороны коммерческого сектора. В 2022 году предприятия подали 1300 заявок на регистрацию товарного знака, выдано 900 товарных знаков. Самарская область в десятке по стране по патентной активности», - отметил глава Роспатента.

Заметный рост зафиксирован Роспатентом в части заявок от IT-компаний Самарской области. В 2022 году поступило свыше 400 заявок, что на 26% больше, чем в 2021 году. «Такой серьезный, взрывной рост – это результат тех мер, которые принимаются по поддержке IT – сектора в Самарской области и на федеральном уровне», - подчеркнул Юрий Зубов.

Глава Роспатента также сообщил, что в ноябре 2022 года министерством науки и высшего образования РФ впервые был опубликован национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года. Самарская область вошла в ТОП-15 по стране и в пятерку лидеров среди регионов ПФО.

В ходе встречи директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин обозначил важность повышения квалификации и переподготовки кадров в области интеллектуальной собственности, предложив организовать для предприятий Самарской области семинары и курсы. «Подобные семинары необходимы, определим время. Крайне полезная задача», - отметил Дмитрий Азаров.

Антон Ищенко, генеральный директор общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», предложил Самарской области подать заявку на участие в конкурсе «Столица изобретательства России». Победа в нем дает региону право проведения ряда региональных, межрегиональных, федеральных мероприятий по направлениям изобретательства и интеллектуальной собственности, дает существенный импульс к развитию в данном сегменте: «В Самарской области хорошие научные школы, база, огромный потенциал», - подчеркнул Антон Ищенко.

Руководитель проектного офиса ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Ена и ректор Самарского университета Владимир Богатырев рассказали об участии проекта НОЦ «Инженерия будущего» по разработке малоразмерной газотурбинной установки в эксперименте Минобрнауки России и Роспатента по экспертно-аналитическому сопровождению научно-технических проектов в рамках системы раннего реагирования Роспатента.

«Выбор проекта для проведения эксперимента был сложный и многоступенчатый, много было кандидатов. В итоге был выбран НОЦ «Инженерия будущего». Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. Второй момент – сам проект Самарского университета, имеющий большой потенциал», - сказал Олег Ена.

В ходе совещания обсуждались предложения по дальнейшему ускорению темпов научно-технологического развития Самарской области, программы совместной работы региона и Роспатента. В кратчайшие сроки будет подготовлено соглашение между Роспатентом, Минэкономразвития и Правительством Самарской области. Документ поможет сформировать инфраструктуру управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, создать систему подготовки профильных кадров и развития компетенций в этой сфере. Юрий Зубов выразил готовность в оказании методической поддержки по применению на территории региона эффективных инструментов и сервисов для развития сектора исследований и разработок, в том числе специального налогового режима «патентной коробки», регистрации правовой охраны.

«Трехстороннее соглашение – это комплексный инфраструктурный проект, открывающий региону возможность создать вертикаль и горизонталь по поддержке и развитию инновационных отраслей через грамотное выстраивание системы управления интеллектуальной собственностью. Важно отметить, что во всех регионах, с которыми у нас подписаны подобные соглашения, мы наблюдаем рост оборота прав и количества разработок, внедренных в собственное производство», - рассказал Юрий Зубов.

Дмитрий Азаров поддержал предложения руководителя Роспатента по заключению такого трехстороннего соглашения: «Уверен, что это структурирует нашу деятельность».

Фото: Дмитрий Бурлаков