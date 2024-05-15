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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Андреем Шаминым

15 мая 2024 14:13
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Дмитрий Азаров пожелал Андрею Шамину успехов на новом месте работы.

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром промышленности и торговли Андреем Шаминым. В ближайшее время по согласованию с руководителем области он перейдет на новое место работы – в реальный сектор экономики, в одно из крупнейших предприятий региона.

Губернатор отметил эффективную работу Андрея Шамина в Правительстве Самарской области в непростой для региона и страны период. «Благодарю за совместную работу, многое сделано. Вы – настоящий профессионал. В непростой период возглавили министерство, успешно и достойно прошли все перипетии, связанные с вызовами, с которыми пришлось столкнуться не только нашему региону, но и всей стране», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из таких вызовов – беспрецедентные по своему масштабу санкции со стороны недружественных стран. Все без исключения отрасли промышленности, так или иначе, ощутили это давление. Несмотря на сложности, при поддержке Президента России, федерального Правительства, региональной власти, благодаря умелому руководству предприятий и слаженной работе трудовых коллективов Самарской области удалось добиться значительных результатов.

Дмитрий Азаров пожелал Андрею Шамину успехов на новом месте работы. «Уверен, ваш опыт пригодится. Надеюсь, что сотрудничество, которое сегодня есть между крупнейшими предприятиями Самарской области и Правительством, министерством, будет только укрепляться», – отметил Губернатор.

«Благодарю за оценку моей работы. Действительно, обстоятельства так сложились, что я перехожу на новую работу. Но при этом остается работоспособный коллектив министерства, готовый решать любые задачи, – подчеркнул Андрей Шамин. – Спасибо за то, что мне удалось поработать в команде под вашим руководством. Убежден, что на новом месте работы я также буду полезен для нашего региона».

 

Фото: Светлана Осьмачкина/СОВА

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара

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