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Государственная Дума в окончательном чтении приняла проект федерального бюджета на ближайшие три года

25 ноября 2022 16:52
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Ранее эту работу проделали и депутаты Самарской губернской думы.

24 ноября Государственная Дума в окончательном чтении приняла проект федерального бюджета на ближайшие три года. Это главный финансовый документ страны, и большая часть средств пойдет на выполнение социальных обязательств. Ранее эту работу проделали и депутаты Самарской губернской думы.

Руководитель фракции «Единой России», заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил нелогичность некоторых своих коллег-депутатов, представляющих Самарскую область в нижней палате парламента.

«У некоторых народных избранников слова очень часто расходятся с делом. Люди, которые выдвигают лозунги о достойном будущем для наших детей, ратуют за бесплатное и доступное здравоохранение, вдруг принимают решение, что в Сызрани не нужна школа на 1500 мест или детский сад в Самаре.

Кстати, в качестве основы для сызранской школы был выбран проект образовательного центра в Южном Городе, по оценке экспертов, один из лучших в стране. Почему несколько депутатов Госдумы, причем избиравшиеся от Самарской области и представляющие ее интересы, вдруг решили, что сызранцы недостойны подобного проекта, а дети областной столицы еще несколько лет могут провести, не посещая дошкольные учреждения?

Или вот построенный на 70 % мостовой переход через Волгу, по их мнению, тоже не надо завершать. Великий шелковый путь преодолеем на верблюдах? Зачем нам в условиях санкций развивать торговлю и взаимоотношения со странами Дальнего и Ближнего Востока?

Да и Самаре – космической столице и родине ракет-носителей – разве нужен новый корпус музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием?», - задался риторическим вопросом глава парламентской фракции единороссов Александр Живайкин.

Отметим, что депутаты от КПРФ Останина и Матвеев решили вычеркнуть из регионального и федерального бюджетов строительство общеобразовательной школы в г. Сызрань на 1500 мест и строительство детского сада в Самаре на 240 мест.

Депутат-коммунист от Самарской области Михаил Матвеев также проголосовал против строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу и строительства нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием в Самаре.

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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