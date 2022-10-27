Госдума разрешила мобилизацию судимых за тяжкие преступления

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На военную службу в России в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, за исключением определенных их видов. Такую норму 27 октября приняли в третьем чтении на заседании депутаты Государственной думы, пишут "Известия".

Теперь п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», ранее запрещавший призыв по мобилизации лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления, излагается в новой редакции.

Согласно новому закону, призвать в армию теперь не могут только людей, которые отбывают наказание или имеют непогашенную судимость за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Также под мобилизацию не попадают осужденные за терроризм, угон самолета, поезда или корабля, за госизмену, незаконное обращение с ядерными материалами, шпионаж, а также покушение на государственных деятелей или насильственный захват власти.

Те же поправки устанавливают, что граждане, которые проходят альтернативную службу в армии в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации будут продолжать ее проходить. Те же, кто получил право проходить альтернативную службу в гражданских структурах, могут быть перенаправлены в армейские формирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько