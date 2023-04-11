Госдума приняла законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных

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Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые вводят возможность оповещения призывников в электронном виде, единый реестр военнообязанных и ограничение на выезд за границу для уклонистов, передает РБК.



Поправки внесли в Думу накануне, 10 апреля, в законопроект, который изначально начали рассматривать еще в 2018 году, но в итоге год спустя отложили.



Первое нововведение касается повесток, теперь их будут вручать и в электронной форме, а не только лично или через работодателя, как сейчас. Кроме того, у военных комиссариатов появится возможность отправки повесток заказным письмом.



Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой. Электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения на информационном ресурсе, отправленные по почте — с момента «доставки (вручения)».



Как пояснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, повестки в электронном виде будут рассылаться «через портал «Госуслуги» либо в МФЦ».



Второе нововведение — реестр воинского учета. Он будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически. Сведения будут предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд, говорится на сайте Думы.



На основании реестра воинского учета создадут реестр повесток, доступ к нему граждане получат через личный кабинет в самом реестре, через портал госуслуг или МФЦ.



Третье нововведение — ограничения на выезд из России граждан, получивших повестки в военкомат, с момента, как она считается врученной. Кроме того, в случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней со дня, указанного в ней, в отношении уклонистов будут действовать следующие временные меры:



- запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;

- приостановление возможности регистрации прав на недвижимость;

- ограничение управления транспортными средствами и запрет на их регистрацию;

- отказ в заключении кредитных договоров или договоров займа.

Решение о введении и отмене ограничительных мер появляются на портале «Госуслуги» и направляются в соответствующие государственные органы. Отмена происходит через сутки после явки призывника в военкомат.



Уклонисты — те, кто отказываются получать повестки или не выходят на связь, а также не являются по повестке, — будут обязаны самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.



