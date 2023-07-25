Я нашел ошибку
Главные новости:
Проблемы с оборудованием и обеспечением водой жителей домов ЖК «Лесная поляна» возникли по вине застройщика, который не соблюдал технические требования.
Ситуация с подачей водоснабжения в домах ЖК «Лесная поляна» находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной
После чего территория будет передана под восстановление благоустройства.
Елена Лапушкина: порыв водовода на улице Мичурина в районе ТЦ "Аквариум" будет полностью устранен к 12 часам 26 июля
Владимир Высоцкий приезжал в Самару (Куйбышев) два раза, его выступления проходили с огромным успехом.
Сегодня день памяти актера, поэта и певца Владимира Высоцкого
Этим летом почти 800 ребят из ДНР и ЛНР станут гостями Самарской области.
В Самарской области отдыхает третья смена детей из ДНР
Свои таланты продемонстрировали осужденные, отбывающие наказание в учреждении.
В КП-27 УФСИН СО состоялся юмористический концерт
Изменения начнут работать с 1 октября.
Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат
Партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищённых категорий, обеспечению обороноспособности страны и её технологического суверенитета.
Поддержка фронта и исполнение народной программы: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии
Главный партнёр розыгрыша – Официальный дилер Lada в Самаре ООО «Урал Лада».
Футбольный клуб «Крылья Советов объявляет о розыгрыше автомобиля LADA GRANTA
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.49
0.11
EUR 100.36
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат

25 июля 2023 16:23
152
Изменения начнут работать с 1 октября.

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат, передает РИА Новости.

Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Теперь неявка гражданина по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше штраф за такое нарушение составлял до трех тысяч рублей.

Кроме того, увеличиваются штрафы и за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч.

Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, то его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей (раньше — до трех тысяч).

С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. А за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.

Гражданину, который не сообщил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок, грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.

КоАП предполагается дополнить также статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч.

Еще одно нарушение — неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.

Изменения начнут работать с 1 октября.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
184
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
319
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
2044
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
1082
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
671
Весь список