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Госдума приняла пакет законов о неисполнении в России решений ЕСПЧ 

7 июня 2022 17:36
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Согласно принятым поправкам, не будут исполняться решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта.

Госдума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно принятым поправкам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с даты подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы). Кроме того, выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Закон также устанавливает, что постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. При этом инициативой предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Например, ранее ЕСПЧ требовал от России признать однополые браки, напомнил он. "И таких решений европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем", - добавил Володин. Он уточнил, что решения российских судов будут иметь приоритет над постановлениями ЕСПЧ.

Российская Федерация уведомила генерального секретаря Совета Европы о выходе из СЕ на основании статьи 7 устава организации, в которой предусмотрено, что любой член Совета Европы может выйти из его состава при наличии официального уведомления. Россия начала процесс выхода из организации 15 марта.

 

Фото:   Сергей Фадеичев/ТАСС

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