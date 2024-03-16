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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме

16 марта 2024 11:55
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Голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме

Голосование на выборах президента России проходит в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

По данным на 8 часов утра по московскому времени общая явка избирателей по всей стране с учетом тех, кто голосует дистанционно, составила 38,35%, отметил он.

По словам Булаева, электронные бюллетени выданы уже 79% избирателей, которые решили голосовать именно дистанционным способом.

"Это очень высокая явка", – подчеркнул зампредседателя ЦИК РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в свою очередь отметила, что мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан пока не зафиксировала никаких нарушений в ходе голосования, пишет Смотрим.

Голосование на президентских выборах проходит 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата.

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