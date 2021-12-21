Главам муниципалитетов поставлены задачи по исполнению программы социальной газификации 

137

Во вторник, 21 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с главами муниципальных образований и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Основной темой разговора стало исполнение госпрограммы социальной газификации, или догазификации.

Суть программы - подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах и подключение домохозяйства к газу без привлечения средств граждан. Проект был разработан по поручению Президента страны Владимира Путина.

В Самарской области работает штаб по догазификации, который возглавляет первый вице-губернатор. Определен региональный оператор – ООО «СВГК», проведена инвентаризация домохозяйств, которым требуется подключение к газораспределительным сетям, составлены планы-графики газификации.

Глава регионального кабинета министров поставил перед главами муниципальных образований ряд задач, призванных форсировать исполнение программы на территориях. Виктор Кудряшов подчеркнул, что необходимо отладить процесс приема заявлений на технологическое присоединение к газораспределительным сетям через многофункциональные центры. Такая возможность появилась у жителей региона относительно недавно, с 10 декабря. Председатель правительства поручил главам провести проверки и лично убедиться, что система приема заявок работает без сбоев. Важно отметить, что заявки продолжают принимать и 52 стационарных пункта приема трех газораспределительных организаций и комплексный пункт приема заявок на технологическое присоединение к инженерным сетям, открывшийся летом текущего года в Самаре.

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил главам городов проконтролировать комплексность оказания услуги газификации: вместе с заключением договора на технологическое присоединение гражданин должен оформить договор на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового газового хозяйства.

По сведениям областного МинЖКХ, потенциально количество домохозяйств, которые могут быть подключены к голубому топливу, оценивается более чем в 35 тысяч. При этом подключение более половины из них - 19 тысяч домовладений не потребует значительных затрат – газопроводы подходят к границам участков. План-график по подключению таких домов уже разработан. Для того, чтобы наладить подачу газа еще в 16 тысяч домовладений, потребуется строительство газораспределительных газопроводов и существенные вложения. Финансироваться эти мероприятия будут в рамках инвестиционных программ газораспределительных организаций и из других источников. Завершается формирование плана-графика по этому направлению.

Председатель областного Правительства поручил главам муниципалитетов до конца января сформировать поадресную базу домовладений, которые могут быть подключены к сетям газоснабжения по действующей программе и передать информацию региональному оператору газификации для публикации на сайте, чтобы граждане имели возможность убедиться, что их домовладение может быть газифицировано в рамках программы.

Основной задачей, которую поставил перед муниципалитетами председатель облправительства, остается работа с людьми – более широкое информирование граждан о программе социальной догазификации, выявление проблем и их решение. «Нужно разобраться, все ли хозяева 35 тысяч домовладений готовы подключить газ и обеспечить условия для газификации внутри дома: монтаж системы отопления, вентиляции. Прошу министерство ЖКХ подготовить и направить в муниципалитеты чек-лист, форму, чтобы домовладельцы подтвердили свои намерения по готовности к участию в программе», - поручил Виктор Кудряшов. Будет разработана форма и для тех, кто пожелает отказаться от участия.

«Необходимо дойти до каждого. Это поручение Президента – вы понимаете степень ответственности. Сроки очень сжатые, и чем быстрее мы проведем эту работу, тем лучше», - подчеркнул Виктор Кудряшов

Председатель регионального Правительства поручил провести индивидуальные консультации с гражданами, которым по региональному законодательству будет предоставлена компенсирующая социальная выплата в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших инвалидов и участников войны, несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной Правительством Самарской области для пенсионеров, на дату обращения за назначением социальной выплаты.

Глава облправительства поручил уточнить списки и выяснить, нужна ли льготникам дополнительная помощь при монтаже систем отопления и вентиляции. «Жду от вас обратную связь, мы готовы скорректировать областную норму, чтобы компенсировать льготным категориям граждан и эти затраты», - сообщил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор акцентировал внимание глав муниципалитетов: на территориях предстоит в сжатые сроки решить масштабную задачу, ведь объемы строительства внутрипоселковых газопроводов в 7-8 раз превысят среднегодовые. Он поручил отладить контроль за процессом строительства сетей в рамках программы догазификации и организовать работу так, чтобы не пострадали и другие проекты.

Информация муниципалитетов о ходе исполнения госпрограммы социальной газификации будет каждые две недели поступать в Правительство региона.