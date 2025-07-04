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Глава Самары Иван Носков провел официальные переговоры с Президентом Республики Абхазия 

4 июля 2025 19:29
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Обсуждались вопросы стратегического партнерства, а также реализация совместных проектов в сфере туризма, культуры, образования, развития промышленного и аграрного комплексов.

4 июля Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и глава Самар Иван Носков провели официальные переговоры в столице Республики – городе Сухуме. 

В рамках переговоров обсуждались вопросы стратегического партнерства между городами Республики Абхазия и городом Самара, а также реализация совместных проектов в сфере туризма, культуры, образования, развития промышленного и аграрного комплексов.

Сотрудничество между городами Республики и Самарой позволит вывести их на новый уровень развития и преодолеть внешнеэкономические вызовы.

«Выстраивание партнерских отношений между Россией и Абхазией – это часть национальной политики, которая проводится Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Сотрудничество государств планируется по многим направлениям, а Самара, наряду с другими крупными российскими мегаполисами, намерена реализовывать в Республике крупные международные проекты, в том числе в части восстановления культурного наследия и развития туризма. Для этого мы совместно разрабатываем новую, более углубленную, содержательную программу взаимодействия и сотрудничества с городами Сухум и Гудаута. Программа охватывает почти все стороны жизни наших городов», – отметил глава Самары Иван Носков. 

В частности, в ходе переговоров была достигнута договоренность об организации отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, научно-познавательном, детском, молодежном туризме, проведении перекрестных Дней самарской культуры в Республике Абхазия и Дней абхазской культуры в Самаре, участии представителей Республики Абхазия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Самара и годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в крупных спортивных соревнованиях и фестивалях. 

Напомним, в рамках официального визита в Республику Абхазия Глава городского округа Самара Иван Носков подпишет несколько соглашений о партнерстве.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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