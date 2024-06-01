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Как стало известно «Ъ-Волга», глава Самары Елена Лапушкина в ближайшее время может уйти в отставку. Источник в городской администрации сообщил, что о такой вероятности чиновница уже заявила своим подчиненным.

Елена Лапушкина стала главой Самары в декабре 2017 года. До этого она руководила Железнодорожным районом города. Ее кандидатура была поддержана большинством голосов вчера на заседании гордумы. Спустя пять лет она была избрана на второй срок. Депутаты гордумы поддержали ее кандидатуру единогласно.

Самарскую градоначальницу называют креатурой экс-губернатора Дмитрия Азарова. Во время выступления перед конкурсной комиссией в декабре 2017 года Елена Лапушкина рассказала, что планирует основывать свою работу на четырех целях «Стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года». Первая цель — развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения. Однако госпожу Лапушкину позже неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу общественного транспорта, проблемы с благоустройством и вывозом снега в зимний период. Несмотря на общественный резонанс и многочисленные жалобы, жители городских окраин по-прежнему испытывают серьезные трудности, пользуясь автобусами ООО «Самара авто газ», работающими на муниципальных маршрутах. К деятельности данной организации неоднократно возникали вопросы и у прокуратуры.

Собеседник «Ъ-Волга» также отметил, что Елена Лапушкина не может похвастаться большой популярностью и в предстоящую избирательную кампанию только помешает новому главе региона Вячеславу Федорищеву.

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.