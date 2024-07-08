Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 8 июля в Самарской области произошло 144 техногенных пожара, из них в жилом секторе - 36. В городских округах – 79, в муниципальных районах – 65 пожаров.
ГУ МЧС СО: сводка происшествий за нeделю
Заседание было посвящено национальному проекту по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».
Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нового нацпроекта по химии
Телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей"
Телеканал "Россия" объявляет о запуске масштабного проекта "Семья семей"
Об этом сказал Президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками Выставки "Россия".
Наследие выставки "Россия" будет сохранено в Национальном центре "Россия"
В масштабном культурном проекте приняли участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива, а также 12 семей ремесленников из 24 регионов России.
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
В них принимали участие 70 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 регионов России от Калининграда до Новосибирска.
Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся по современному пятиборью
Для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды, с 1 февраля и с 1 апреля.
Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности.
Семья транспортных полицейских Андрея и Екатерины Пшениных. Счастливы вместе
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
11 июля Самарский художественный музей представит выставку живописных пейзажей Евгения Бутенкова
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нового нацпроекта по химии

8 июля 2024 19:49
109
Заседание было посвящено национальному проекту по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».

В понедельник, 8 июля, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в совместном заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению, которое провел Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. 

Заседание состоялось в рамках деловой программы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024» и было посвящено национальному проекту по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».

Ранее, как отметил глава Минпромторга России, проект был презентован и активно обсуждался на стратегической сессии под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Такие отрасли, как химия, редкоземельные металлы, биотехнологии, имеют ярко выраженную региональную специфику, основные проекты этих отраслей привязаны к конкретным территориям, зачастую составляют основу экономики и занятости на местах. В общенациональном масштабе 4 отрасли нацпроекта суммарно формируют более 2% ВВП, а химия занимает лидирующие позиции по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.

«Еще более важно то, что нацпроект и включенные в него отрасли являются сквозными для промышленности, и от того, насколько успешно он будет реализован, в буквальном смысле зависит технологический суверенитет двух десятков отраслей обработки», - отметил Антон Алиханов.

Глава Минпромторга России обозначил основные аспекты нового нацпроекта. В частности, необходимо восстановить продуктовые цепочки, в которых отсутствуют отдельные значимые действующие вещества, производные или полупродукты. «Экономика таких проектов сложная из-за капиталоемкости и ограниченного в пределах страны спроса. Поэтому здесь нужно сочетание мер бюджетной поддержки и участия заинтересованного бизнеса», - обратил внимание Министр.

Также нужно создать новые производства с участием научных институтов, вузов, федеральных центров компетенций. По этому направлению планируется сотрудничать с заинтересованными профильными региональными вузами. «И в этом плане прошу руководство регионов проработать, какие профильные вузы могли бы быть заинтересованы в этой работе», - обратился Антон Алиханов.

Для объединения усилий науки и бизнеса в создании и освоении новых продуктов планируется создать Федеральный центр химии. Как сообщил Антон Алиханов, запланированы механизмы стимулирования спроса, создания научно-технологической инфраструктуры для реализации капиталоемких проектов.
Еще одно важное направление – техническое регулирование. По мнению Министра, необходимо вести работу над национальным техническим регламентом.

На сегодняшнем заседании в широком составе обсудили развитие химического комплекса и более детально проработали направления, заложенные в новый нацпроект, на примерах рассмотрели принципы организации продуктовых цепочек.

Доклад руководителя Самарской области Вячеслава Федорищева был посвящен развитию химической промышленности региона как одной из базовых отраслей. Также обсуждалась работа комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность». «Рассказал коллегам о том, что переформатируем подходы в соответствии с национальными проектами, будем обсуждать с регионами направления развития промышленности. Как заместитель руководителя комиссии предложу руководству Госсовета и Министру ряд решений, которые, уверен, будут поддержаны», - сообщил глава региона.

По итогам заседания, говоря в целом об участии самарской делегации в выставке, Вячеслав Федорищев отметил: «Одна из целей - чтобы наши предприятия были встроены в федеральную повестку, видели себя в национальных проектах, причем в каждом - в любом нацпроекте есть технологическое оборудование. Наши предприятия это производят. Моя задача как главы делегации, временно исполняющего обязанности главы субъекта, чтобы у компаний была возможность работать, производить больше, становиться сильнее».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
8 июля 2024  11:59
Самарская область заключила соглашение с АО «Трансмашхолдинг» на Международной выставке «ИННОПРОМ-2024»
275
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2024  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности
190
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
451
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
998
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2799
Весь список