Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки

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В среду, 3 июля, глава региона Вячеслав Федорищев вновь встретился в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества» с ветеранами СВО и сотрудниками фонда, чтобы обсудить, как были реализованы решения, принятые на предыдущей встрече, где необходимо усилить работу и какая поддержка еще требуется.

Руководитель филиала фонда Наталья Полянскова сообщила: были проработаны совместно с региональным Правительством все предыдущие поручения главы региона. Принята одна из самых долгожданных бойцами мер — региональная единовременная выплата участникам СВО, получившим ранения. Руководитель области подчеркнул: нужно информировать об этой возможности Защитников Отечества, чтобы все, кто хотел, могли ею воспользоваться.

Ветеран СВО Дмитрий Худошин в результате ранения получил инвалидность и был переведен на службу в военкомат, в фонде представляет это ведомство. Он поблагодарил главу региона за принятое решение и отметил, что у некоторых бойцов есть сложности с оформлением необходимых документов, в том числе медицинских для получения страховой выплаты «СОГАЗ». В связи с этим Вячеслав Федорищев дал поручение врио министра здравоохранения Самарской области Армену Беняну организовать встречу с профильными ведомствами, страховыми медицинскими компаниями и обсудить этот вопрос.

Еще одна мера поддержки – предоставление ветеранам боевых действий и членам семей, проживающих совместно с ними, компенсации в размере 50% платы за коммунальные услуги. В Самарскую Губернскую Думу направлено письмо о необходимости внесении соответствующих изменений в законодательство для реализации этой меры.

Принято решение о дополнительном обеспечении инвалидов-участников СВО протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (ТСР). На встрече ветеран СВО Матвей Мартемьянов рассказал, что принимал участие во взятии Бахмута, получил ранение. По возвращении домой обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли с реабилитацией, но ТСР по его травме (боец потерял глаз) не входит в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг. Для обеспечения помощи в таких нестандартных индивидуальных ситуациях мог бы содействовать специальный фонд.

В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В него будут привлекать благотворительные средства – в его работе смогут участвовать предприниматели и все неравнодушные жители.

На встрече главе региона рассказали о сложной ситуации, в которую попал один из подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» – у ветерана СВО в мае скоропостижно скончалась супруга, он остался один с тремя несовершеннолетними детьми, а на днях сгорел их дом. Глава региона поручил министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Регине Воробьевой организовать оказание содействия в восстановлении дома ветерану, не дожидаясь создания специального фонда.

«Дом мы восстановим. Задача — максимально быстро сделать, но не в ущерб качеству», — подчеркнул он.

Также с участниками встречи обсудили обеспечение лекарственными средствами бойцов СВО – на это предусмотрены средства в бюджете. «Это базовые первые шаги. Как только будет возникать потребность, будем дополнительно направлять средства», — сказал глава региона.

Важная мера поддержки участников СВО и членов семей погибших Героев — обеспечение земельными участками. Здесь подготовлены поправки в региональный закон, которые рассмотрит Самарская Губернская Дума — участки будут выделяться ветеранам, проживающим на территории региона, независимо от места их регистрации во время прохождения службы.

Еще один важный элемент реализации этой меры поддержки — найти земельные участки, которые были бы максимально обеспечены инфраструктурой.

«Сейчас вместе с минимущества, главами муниципальных образований мы ищем те земельные участки, которые бы максимально были обеспечены инфраструктурой. А там, где есть необходимость, мы будем ее создавать, и такие участки предлагать», — отметил руководитель области.

Еще одно решение – возможность для военнослужащего получить денежную компенсацию вместо земельного участка. «Это справедливо по отношению к людям, это их выбор должен быть, как они хотели бы эту меру поддержки получить», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также глава региона напомнил об объявленной Президентом России Владимиром Путиным программе «Время героев», которая дает возможность участникам СВО получить знания и проявить себя на управленческом поприще. По примеру этой федеральной программы аналогичный кадровый проект будет создан на уровне региона. «В середине августа мы ее обязаны запустить», — подчеркнул глава области и поручил начать формировать первый поток.

Фото: пресс-служба правительства СО