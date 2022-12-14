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Генпрокурор РФ Краснов назвал актуальным обмен с Ираном опытом противодействия дестабилизации ситуации

14 декабря 2022 21:07
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Генпрокурор РФ указал на схожесть угроз и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает актуальным обмен опытом с иранскими коллегами в вопросах противодействия внешним попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он заявил в среду на встрече с главой Судебной власти Исламской Республики Иран Голямом Хосейном Мохсени Эжеи в ходе своего визита в Тегеран, передает ТАСС.

"Особо актуальными вопросами, требующими обмена опытом в рамках взаимного сотрудничества, генпрокурор России назвал противодействие попыткам извне дестабилизировать внутригосударственную ситуацию и создать почву для массовых беспорядков", - сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. "Россия с этим сталкивалась, и в нашей стране сформировано, на мой взгляд, эффективное законодательство и определенная тактика, позволяющие результативно противостоять этим и другим подобным явлениям, включая информационную преступность", - отметил Краснов.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям президентов России и Ирана отношения двух государств вышли на высочайший уровень стратегического партнерства. "Это касается и взаимодействия в сфере юстиции", - отметил Краснов.

Генпрокурор РФ отметил схожесть угроз и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран. "Имею в виду экстремизм, терроризм, киберпреступность, незаконную торговлю наркотиками, оружием и другие опасные криминальные посягательства", - уточнил глава российской прокуратуры, подчеркнув, что активная работа иранских коллег в таких встречах пойдет на пользу всем участникам объединения.

Он также сообщил о состоявшемся на площадке Университета судебных наук и административной службы Исламской Республики Иран круглом столе, на котором представители Генпрокуратуры России рассказали об имеющемся опыте борьбы с преступлениями в информационно-коммуникационной сфере, в том числе криминальным оборотом криптовалют. "В России по данной категории дел уже сложилась судебно-следственная практика, - добавил Краснов. - В случае заинтересованности готовы ею поделиться".

Он выразил уверенность в том, что общность российско-иранских взглядов на мировые проблемы и единые подходы к их преодолению являются залогом крепкого, эффективного и долговечного сотрудничества стран и ведомств. 

 

Фото: Генпрокуратура России

 

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