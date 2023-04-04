ГД ввела уголовную ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги

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За незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ, максимальным наказанием станет лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Соответствующий закон приняла Госдума на заседании во вторник, 4 апреля, в третьем, окончательном чтении, пишут "Известия".

Составы уголовных преступлений, а также наказания теперь устанавливаются по аналогии со статьей о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Кроме того, к уголовной ответственности не будут привлекать за преступление по неосторожности — только с преднамеренным умыслом.

«Реализация законопроекта позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира в Российской Федерации и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны», — привели слова председателя думского комитета по госстроительству и законодательству, соавтора принятого закона Павла Крашенинникова на сайте Госдумы.

Согласно сообщению, на данный момент эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной. По приведенным данным субъектов РФ, в ряде регионов страны — особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму — за последние годы увеличились случаи уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу.

Так, законопроект предполагает унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и теперь — объектов растительного мира, дополнив УК РФ статьей 260.1.

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