Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
ГД: с 2026 года в России увеличится размер детских пособий

18 сентября 2025 17:29
148
Об этом 18 сентября рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, фракция «Единая Россия».

С начала 2026 года в России заметно вырастут некоторые параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком. Об этом 18 сентября рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, фракция «Единая Россия», пишут "Известия".

«Уже с начала 2026 года изменятся прежде всего те пособия, которые зависят от заработных плат россиян, в том числе от минимального размера оплаты труда (МРОТ)», — приводит ее слова ТАСС.

Уточняется, что в результате повышения МРОТ с 2026 года выплата по больничному по уходу за ребенком будет не ниже 27 тыс. рублей. Парламентарий также подчеркнула, что в возрасте ребенка до семи лет выплаты будут предоставлены в объеме 100%. Причем этот показатель не будет зависеть от стажа работы.

Также в новом году для работающих родителей будет введена новая налоговая выплата. Так, россияне смогут вернуть часть уплаченного ранее налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Оба работающих родителя имеют право на такой вычет — как мама, так и папа. Из 13% уплаченных НДФЛ до 7% можно будет получить в качестве возврата. Причем этот возврат имеет преимущественный характер», — отметила Бессараб.

В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
225
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
225
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
658
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
658
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
360
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
360
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
1203
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1203
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
431
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
431
