ГД: с 2026 года в России увеличится размер детских пособий

С начала 2026 года в России заметно вырастут некоторые параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком. Об этом 18 сентября рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, фракция «Единая Россия», пишут "Известия".

«Уже с начала 2026 года изменятся прежде всего те пособия, которые зависят от заработных плат россиян, в том числе от минимального размера оплаты труда (МРОТ)», — приводит ее слова ТАСС.

Уточняется, что в результате повышения МРОТ с 2026 года выплата по больничному по уходу за ребенком будет не ниже 27 тыс. рублей. Парламентарий также подчеркнула, что в возрасте ребенка до семи лет выплаты будут предоставлены в объеме 100%. Причем этот показатель не будет зависеть от стажа работы.

Также в новом году для работающих родителей будет введена новая налоговая выплата. Так, россияне смогут вернуть часть уплаченного ранее налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Оба работающих родителя имеют право на такой вычет — как мама, так и папа. Из 13% уплаченных НДФЛ до 7% можно будет получить в качестве возврата. Причем этот возврат имеет преимущественный характер», — отметила Бессараб.