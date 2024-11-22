Газпромбанк попал в санкционные списки Минфина США

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Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения подпал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись.

Также в станционные списки попали Банк ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, Банк "Кремлевский", банк "Итуруп", банк "Синара", ББР, Фора-банк, АО "Независимый специализированный депозитарий".

Всего рестрикции вводятся в отношении в общей сложности 118 физических и юридических лиц.

Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения подпал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись.

Всего рестрикции вводятся в отношении в общей сложности 118 физических и юридических лиц.

Упоминание Газпромбанка в опубликованном Минфином США заявлении не влияет на его работу, банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках, следует из сообщения кредитной организации. Представители банка подчеркнули, что все карты также продолжат работать в штатном режиме, пишет ТАСС.