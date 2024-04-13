Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

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Финляндия вводит новые пограничные ограничения по закрытию контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

«С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией», — указывается в заявлении.

Согласно информации таможни, движение по Сайменскому каналу через КПП Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Помимо того, на неопределенный срок закроют морские КПП Хаапасаари и Сантио.

Ранее ведомство приняло решение по продлению полного закрытия всех сухопутных КПП на границе двух государств (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до появления особого распоряжения.

Ведомство попросило учесть нововведения пересекающим российско-финляндскую госграницу, пишет Газета.