Финляндия собралась запретить импорт СПГ из России в 2025 году

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Финляндия собирается в 2025 года запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил министр по делам окружающей среды и климата Кай Мюккянен. Он отметил, что импорт СПГ из России был небольшим и этот «вопрос не имеет существенного значения». Финская Gasum продолжила импортировать СПГ из России после начала спецоперации на Украине, в компании это объяснили обязательствами перед «Газпромом» по контракту

Финляндия собирается в 2025 года запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заявление министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена.

«Я не хочу называть какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал Мюккянен. По его словам, соответствующее решение будет законодательно подготовлено в этом году, пишет Форбс.