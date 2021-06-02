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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Федеральный оргкомитет утвердил проект списка «Единой России» на выборах в Госдуму

2 июня 2021 16:37
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Список утвердят 19 июня на партийном съезде.

В списке кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

«Список будет утвержден уже на Съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», — сказал Александр Карелин.

С общефедеральной частью списка можно ознакомиться здесь, по одномандатным округам — по этой ссылке.

Он отметил, что прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие — 11,8 млн человек отдали свои голоса. Это сильно превосходит показатели 2016 года.

«Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — подчеркнул председатель федерального оргкомитета.

Самая большая активность на электронном голосовании зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Явку более 20% относительно общего числа избирателей на счетные участки показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, отметил Александр Карелин.

Жители Самары и губернии активно участвовали в отборе кандидатов «Единой России» на предстоящие выборы: участки работали во всех районах региона, и в большинстве из них организаторы фиксировали высокую явку. При этом высокой была явка и в онлайн-голосовании. Итоговый результат подтвердил это цифрами: всего в голосовании приняли участие 355 483 избирателя. Это почти 15 % от общего количества избирателей в регионе, отметил заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии Андрей Парфенов, участник предварительного голосования в Самарской области. В ситуационном центре, организованном для кандидатов и избирателей, не зафиксировали жалоб или сообщений о нарушениях. 

Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены — к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники.

При этом процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин. В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» поступило 98 жалоб, связанных с работой в регионах. Еще 54 — на федеральном уровне. Это кратно меньше в сравнении с 2016 годом. Основная масса из них уже рассмотрена.

«Не все мотивированы, сразу признаюсь. Где-то жаловались на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то это происходит в период, когда еще участок работал —16-17 часов», — сказал Александр Карелин.

На рассмотрении остается одна жалоба, подчеркнул Александр Карелин.

«Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До Съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад Председателю партии Дмитрию Медведеву», — отметил руководитель федерального оргкомитета.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

Теги: выборы в Госдуму проект списка утвердили

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