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Еврокомиссия: арест Дурова был проведен в соответствии с французским законодательством

26 августа 2024 17:51
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Поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования.

Европейская комиссия заявила РИА Новости, что задержание основателя Telegram Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством Франции, поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования.

"Арест был проведен в соответствии с французским уголовным законодательством… Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.

 

Фото:   pxhere.com

 

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