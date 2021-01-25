Я нашел ошибку
Главные новости:
Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза.
Дмитрий Азаров поддержал идею 3D-копирования найденных в регионе артефактов для школ области
По словам президента, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения
На сцене Самарского театра оперы и балета этот спектакль можно увидеть 5 февраля и 6 марта.
Спектакль САТОБ «Бахчисарайский фонтан» будет показан на сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска-2021»
Глава региона отметил,что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары.
Дмитрий Азаров поручил возродить в СО школы студенческого актива
И в свой праздник они продолжают помогать медикам и людям, оказавшимся на самоизоляции или в трудном положении.
«Это моя благодарность России»: пять трогательных историй о том, как и почему студенты работают в волонтерских центрах в регионах
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы.
В Москве покончил с собой актер и стендап-комик Александр Шаляпин
В Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.
В Самаре усилен контроль за очисткой кровель от наледи
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.99
EUR 90.41
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Это моя благодарность России»: пять трогательных историй о том, как и почему студенты работают в волонтерских центрах в регионах

25 января 2021 14:54
65
И в свой праздник они продолжают помогать медикам и людям, оказавшимся на самоизоляции или в трудном положении.

Почти 2,7 миллиона жителей России старше 15 лет, по данным Росстата на сентябрь прошлого года, принимают участие в волонтерской деятельности в том или ином виде. Все чаще на помощь тем, кто в ней нуждается, приходят студенты, для которых добровольчество – уже больше, чем вовремя оказать кому-то поддержку, это неотъемлемая часть жизни. «Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны», – отмечал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны, и сегодня объединяют десятки тысяч студентов разных вузов. Все они разные, но сегодня они вместе. Вместе приходят на помощь другим, а иногда помогают и самим себе – найти своих людей по жизни. Так произошло с Анной Ляшенко и Алексеем Зиминым из Ставрополя. Ребята работали в волонтерском центре и в прошлом году создали семью.  

«Встретились мы на самом деле не в прошлом году, а еще в 2018-м, на Российской студенческой весне будучи волонтерами, которые организовывали на территории края мероприятия федерального уровня. Но вот близко нам удалось познакомиться позже, во время пандемии. Мы работали волонтерами, организовывали работу во всех муниципалитетах Ставрополья. И для нас это повод для гордости! Я с первого взгляда поняла, что встретила свою судьбу», — рассказывает Анна Зимина.

Сегодня девушка продолжает координировать работу волонтерского центра и учится в Ставропольском государственном педагогическом институте на учителя истории и обществознания заочно. Алексей - аспирант. Похожие истории происходят в разных регионах страны.

Многие студенты своим примером привлекают в волонтерские центры новых активистов. К примеру, Ашот Маргарян из Подмосковья — учась в аспирантуре РУДН, он преподает математику в школе № 48 поселка Малаховка. При этом работает в волонтерском центре «Единой России». Уже 10 учеников последовали его примеру.

«Они наблюдали за моей работой в соцсетях и сами говорили о своем желании помочь. В перерывах между репетиторством или школьными уроками я иногда делился с ребятами историями о том, с какими интересными людьми мне выпала возможность познакомиться во время работы добровольцем. Видимо, это их заинтересовало, несколько учеников с радостью вступили в волонтерский штаб и теперь мы помогаем вместе», — говорит Ашот.

Студенты-волонтеры рассказывают, что многому учатся у тех, кого поддерживают. Ахмед Абдурахманов, студент Дагестанского государственного аграрного университета, во время пандемии развозил продуктовые наборы нуждающимся. Часто о тех, кому нужна помощь, рассказывали соседи, потому что сами семьи не решались просить, считая, что кому-то поддержка нужна больше.

«Придя домой в одну из таких семей, я увидел следующую картину: родители три месяца без работы, сбережений нет, но о помощи они не просят. После услышанного я понял, что как бы они не отказывались, нужно обязательно им помочь. По сей день я нахожусь на связи с этой семьей, которая готова была терпеть лишения ради других», — рассказал волонтер.

Для некоторых добровольчество — это способ отблагодарить. Студент медицинского факультета Казанского федерального университета Хуссеин Аммар, который приехал в Россию из Ирака, говорит, что так выражает свою признательность России.

«Я с 2017 года являюсь волонтером-медиком. Но больше всего работы было на старте пандемии. Не задумываясь, я присоединился к помощи врачам и работал с ними «в красных зонах». Признаюсь, было нелегко, особенно когда понимаешь, что можешь в любой момент заболеть. Также работал волонтером по доставке лекарств — нагрузка была большая. Но я горжусь тем, что я — часть большой команды. Россия мне дала много возможностей — я восхищаюсь наукой, культурой, языком. Подарила мне друзей и медицинские знания. Весь мой вклад в борьбу с пандемией — это моя благодарность России и россиянам», — делится своими эмоциями Хуссеин.

Студент лечебного факультета Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко Алексей Толбин воспринимает опыт волонтерства как профессиональный вызов. Алексей работает на станции скорой помощи.

«Меня всегда привлекала медицина как возможность помочь людям. Когда вирус добрался до России, а тем более до Воронежа, все советовали бросать работу и переждать эту «войну» дома. Но я понимал, что это только начало, и сейчас нужно набраться опыта, чтобы потом в сложном бою не унывать и держаться достойно. Сейчас сложное время, когда нужна любая помощь. Мы пока учимся и помогаем, как можем», — говорит волонтер.

Координатор местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» в Самарском медицинском колледже им. Нины Ляпиной Николай Куликов уже 4 года применяет свои умения и навыки в сфере здравоохранения. Студент-медик поработал и на «горячей  линии» регионального корцентра, и в «красной зоне». Николай планирует после колледжа получить высшее медицинское образование.

Учитывая активный вклад студентов в волонтерскую деятельность, «Единая Россия» совместно с региональными властями тоже предлагает добровольцам разные способы поддержки.

Во многих территориях – например, в Ленинградской, Новгородской областях и Красноярском крае – учащиеся вузов и колледжей могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Работу в больницах студентам медвузов засчитывают как производственную практику. В отдельных регионах, например, в Нижегородской области волонтерство дает дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Здесь же работает программа «Доброрубль» — студенты могут обменивать свои «волонтерские рубли» на посещение экскурсий и спортзалов. В Крыму за счет вузов добровольцы ездят на экскурсии, а студенты-волонтеры из Ульяновской области могут бесплатно отдохнуть в санатории в течение недели. Кроме того, также как и в Вологодской области их жизнь и здоровье страхуют на случай заражения коронавирусом, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
25 января 2021  15:46
Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза.
Дмитрий Азаров поддержал идею 3D-копирования найденных в регионе артефактов для школ области
Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза. Политика региона
0
25 января 2021  15:03
Глава региона отметил,что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары.
Дмитрий Азаров поручил возродить в СО школы студенческого актива
Глава региона отметил,что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары. Политика региона
48
25 января 2021  14:54
И в свой праздник они продолжают помогать медикам и людям, оказавшимся на самоизоляции или в трудном положении.
«Это моя благодарность России»: пять трогательных историй о том, как и почему студенты работают в волонтерских центрах в регионах
И в свой праздник они продолжают помогать медикам и людям, оказавшимся на самоизоляции или в трудном положении. Политика региона
59
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
4220
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
4049
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
4796
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
5650
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
12263
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
10815
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
33346
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
35083
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
34670
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
25 января 2021  10:55 
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
286
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
25 января 2021  10:47 
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Образование
355
В Самарской области прогнозируют сильный туман
25 января 2021  09:39 
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
368
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
24 января 2021  10:46 
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
В ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега. Социум
1444
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
23 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
2505
Весь список
Акценты
В Тольятти подготовят экскурсоводов
25 января 2021  13:26 
В Тольятти подготовят экскурсоводов
Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии. Туризм
163
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
4996
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
3753
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
5524
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
5990
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
10028
Весь список
Новости Тольятти
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
83
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
3012
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
2742
Весь список