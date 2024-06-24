ЕС с 25 июня останавливает вещание "РИА Новости" и "Известий"

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Евросоюз с 25 июня ограничит доступ к трем российским средствам массовой информации – "РИА Новости", "Известиям" и "Российской газете".

Решение о запрете на вещание на своей территории ряда российских СМИ было принято 17 мая. В документе, размещенном на сайте Совета ЕС, говорится, что эта мера должна вступить в силу 25 июня этого года, сообщает ТАСС.

Тогда же, в мае, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот европейский шаг Россия рассматривает как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения.

По ее словам, это еще раз доказывает факт пренебрежения Евросоюзом обязательствами в сфере обеспечения плюрализма прессы и является примером вырождения демократических обществ.

Она добавила, что ответные меры на эти репрессии последуют неизбежно, пишет Смотрим.