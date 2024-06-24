ЕС с 25 июня останавливает вещание "РИА Новости" и "Известий"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности.
С 25 по 28 июня местами в Самарской области сохраняется высокая пожароопасность лесов 4 класс
Он позволит проводить исследования жителям отдаленных сел Приволжского района рядом с домом.
Мобильный УЗИ-аппарат поступил в Приволжскую центральную районную больницу
Спортсмены Самарской области - призеры соревнований
В Казани завершились соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС
Яна Соловьева, в этом сезоне представляющая Москву и Самарскую область, выиграла третий крупнейший всероссийский турнир в сезоне.
Яна Соловьева стала чемпионкой России по современному пятиборью
В работе использовался новый подход к литью, при котором сначала печатается полимерная литейная модель.
В Политехе впервые изготовили судовой колокол
Увлекательное путешествие в долину цветущих лотосов можно будет совершить с 26 по 28 июля 2024 года.
Тематический поезд из Самары в Астрахань отправится в июле
На его базе было проведено занятие с руководителями учебных групп по военно-политической (политической) подготовке.
Росгвардейцы посетили филиал Третьяковской галереи в Самаре
У жителей Новосемейкино накопилось очень много острых вопросов к местной администрации, а ответов на них нет.
Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в татарском национальном празднике Сабантуй
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ЕС с 25 июня останавливает вещание "РИА Новости" и "Известий"

24 июня 2024 13:52
118
ЕС с 25 июня останавливает вещание "РИА Новости" и "Известий"

Евросоюз с 25 июня ограничит доступ к трем российским средствам массовой информации – "РИА Новости", "Известиям" и "Российской газете".

Решение о запрете на вещание на своей территории ряда российских СМИ было принято 17 мая. В документе, размещенном на сайте Совета ЕС, говорится, что эта мера должна вступить в силу 25 июня этого года, сообщает ТАСС.

Тогда же, в мае, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот европейский шаг Россия рассматривает как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения.

По ее словам, это еще раз доказывает факт пренебрежения Евросоюзом обязательствами в сфере обеспечения плюрализма прессы и является примером вырождения демократических обществ.

Она добавила, что ответные меры на эти репрессии последуют неизбежно, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
24 июня 2024  14:18
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
618
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
587
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
557
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
522
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1646
Весь список