Я нашел ошибку
Главные новости:
Рестрикции введены против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому.
ЕС: новые санкции против России
Поддержать жителей Донбасса можно с 9:00 до 20:00.
В Самаре откроется центр сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Сегодня Донбасс также оказался в эпицентре военного конфликта, а его жители мужественно переносят все испытания.
23 февраля 1943 года началось освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
С каких улиц Самары ночью будет организован вывоз снега
В ведомстве подчеркнули, что санкционный прессинг не способен повлиять на решимость России твердо отстаивать свои интересы.
МИД РФ: Россия даст сильный, выверенный и чувствительный ответ на санкции США
Президент республики рассчитывает провести переговоры с Путиным после переговоров с партнерами по НАТО.
Эрдоган: Турция не может отказаться от РФ, несмотря на обострение на Украине
Первый автопоезд, который привез 800 тонн гуманитарной помощи от «Единой России» в Ростовскую область, собирали в 24 регионах.
 Региональные отделения «Единой России» готовы помочь эвакуированным жителям Донбасса
В преддверии праздника, посвященного защитникам Родины, сотрудники СУ СКР СО посетили медицинское учреждение.
Коллектив и пациентов Самарского областного госпиталя ветеранов войн поздравили с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ЕС: новые санкции против России

23 февраля 2022 20:42
83
Рестрикции введены против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому.

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, передает ТАСС.

"В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту [РФ Владимиру] Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик", - отмечается в нем. "Кроме того, целевые ограничительные меры будут введены еще в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были причастны к незаконным решениям; банки и бизнесмены/ олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду; старшие военные офицеры, которые сыграли определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации; и лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины", - пояснил Совет. Кроме того, санкции запрещают любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР. "Сегодняшнее решение, в частности, введет запрет на импорт товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий", - говорится в нем.

Таким образом, как подчеркивает Совет, черный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.

Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. 

"Совет принял решение ввести секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка. Ограничивая возможности российского государства и правительства по доступу к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС, Евросоюза стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики", - отмечается в нем.

 

Фото:  EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
304
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
528
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
310
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
379
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1259
Весь список