Экзитпол: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты проведенных экзитполов, передает ТАСС.

Согласно опросу института общественной политики партии "Aманат", результаты которого озвучили в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией "Казахстан", глава республики набирает 85,52% голосов.

По этим данным, Жигули Дайрабаев набирает 2,67% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,43%, Каракат Абден - 2,61%, Салтанат Турсынбекова - 1,44%, Нурлан Ауесбаев - 1,93%, графу "против всех" отметили 3,40% избирателей.

Согласно экзитполу, проведенному институтом комплексных социальных исследований "Социс-А", Токаев побеждает с 82,02% голосов.

Жигули Дайрабаев набирает 3,68% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,62%, Каракат Абден - 2,84%, Салтанат Турсынбекова - 2,24%, Нурлан Ауесбаев - 2,38%, графу "против всех" отметили 4,22% избирателей.

Согласно результаты экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований "Открытое общество", Токаев набирает 82,45% голосов.

Жигули Дайрабаев набирает 3,33% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,23%, Каракат Абден - 2,54%, Салтанат Турсынбекова - 2,08%, Нурлан Ауесбаев - 2,17%, графу "против всех" отметили 5,20% избирателей.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент. Всего в день голосования работали свыше 10 тыс. участков, в том числе 68 в 53 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,95 млн казахстанцев при населении республики свыше 19,6 млн человек.

Показатель явки избирателей на выборах президента Казахстана к 22:00 (19:00 мск) составил 69,43%. К этому времени закрылись участки во всех 20 регионах страны.

Фото: Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС