Эффективность работы предприятий с госучастием рассмотрели на заседании балансовой комиссии

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание балансовой комиссии Самарской области, в котором приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, представители предприятий с госучастием, надзорных органов, независимые эксперты.

Балансовая комиссия действует в регионе на постоянной основе, она контролирует деятельность государственных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых с участием Самарской области. В ее функции входит оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, в том числе по итогам проведенных в отношении них проверок, контроль работы руководителей государственных предприятий, финансово-хозяйственных результатов деятельности организаций, а также эффективности использования находящегося на балансе имущества. Это является одним из важных направлений работы областного Правительства.

«Деятельность балансовой комиссии Самарской области помогает оптимизировать расходы областного бюджета. Важно, чтобы такие предприятия работали эффективно, были прибыльными, грамотно использовали ресурсы. В то же время, большинство предприятий с госучастием нацелены на выполнение социально значимых задач. Это, безусловно, остается приоритетом в их работе, и здесь Правительство Самарской области готово оказывать помощь», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Участники заседания рассмотрели итоги финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного предприятия «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» (АСАДО). Генеральный директор Владимир Терентьев доложил, что по итогам работы предприятия за 2021 и 2022 год имеется позитивная динамика - сократился убыток, и это при том, что в 2022 году работать предприятию пришлось в более сложных условиях. Так, за зимний сезон 2022 года с дорог области было вывезено 106 тысяч тонн снега, это на 30% больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, отмечен важный результат работы предприятия: на региональных и межмуниципальных дорогах снизились показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Этому в немалой степени способствовало усиление парка дорожной техники. В прошлом году из бюджета области на закупку снегоуборщиков и большегрузных автомобилей было направлено порядка 200 миллионов рублей. Как следствие – повышение качества содержания дорог и снижение аварийности. В 2023-м планируется провести более масштабное обновление – закупить на условиях лизинга технику на общую сумму около миллиарда рублей. Это грузовики, грейдеры, погрузчики и многое другое. Средства на начальный платеж также будут выделены из областного бюджета.

«Для нас снижение аварийности - вопрос принципиальный, и оно должно быть более существенным, чем мы фиксируем сегодня. Обновление парка дорожной техники напрямую влияет на безопасность на дорогах. Мы однозначно будем ее приобретать, средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете Самарской области. Покупка техники на условиях лизинга позволит существенно улучшить качество зимнего содержания дорог. Закупить необходимо порядка 100 единиц спецмашин», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В то же время председатель областного Правительства акцентировал внимание руководства госпредприятия на других направлениях повышения эффективности работы: оптимизации закупок ГСМ, реагентов и инертных материалов. Виктор Кудряшов призвал руководство предприятия внимательно анализировать рынок, приобретать расходные материалы только по наиболее выгодным ценам. Кроме того, поставлена задача укрепить кадровый потенциал АСАДО.

«Все эти вопросы мы будем контролировать и уделять им приоритетное внимание», - сказал первый вице-губернатор.

На совещании обсудили итоги работы АО «Порт Самара». Перед руководством предприятия председатель областного Правительства также поставил задачу повысить эффективность его работы. Одним из основных направлений деятельности порта является добыча речного песка. Налаживание собственной эффективной системы сбыта должно стать основой успешной финансово-экономической деятельности предприятия. Еще одна перспективная линия развития – поиск и разработка новых площадок намыва песка. Как отметил генеральный директор АО «Порт Самара» Олег Симченков, в настоящее время предприятие заключило четыре договора на изыскательские работы для обустройства потенциальных месторождений. Виктор Кудряшов поручил ускорить работу на этом направлении.