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Единороссы региона поддержат родителей детей с особенностями в развитии

23 марта 2021 15:56
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Фракция «Единой России» в губернской думе готова выступить с законодательными инициативами, направленными на повышение качества образования для таких детей.

В Самарской области необходимо уделять больше внимания качеству жизни детей с ОВЗ. В частности, речь идет о развитии института образования таких детей – подготовке тьюторов, дополнительной подготовке педагогов, формировании доступной среды в учебных заведениях. Вопрос образования детей с особенностями развития обсудили по инициативе фракции «Единой России». Партийная площадка объединила представителей власти, общественные организации и родителей, воспитывающих особенных детей.

Государство определяет весь образовательный маршрут для таких детей, работает система подготовки тьюторов, развивается доступная среда в школах, отметила председатель постоянного думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. Вместе с тем многие вопросы остаются неурегулированными. Особенно это касается образования детей-аутистов, детей с ДЦП, синдромом Дауна – заболеваниями, требующими особых условий в образовательном учреждении и индивидуального подхода со стороны преподавателей и родителей.

Одну из самых острых проблем высветил социологический опрос: много беспокойства у родителей вызывает ситуация с тьюторами, специальными образовательными программами и доступной среде для детей с ОВЗ в учебных учреждениях. Есть сложности с подготовкой самих педагогов: не хватает логопедов, педагогов-психологов, работающих с этой категорией детей.

Участники круглого стола обратили внимание на социализацию особенных детей. Этот процесс особенно заботит родителей и педагогов.

«Родители абсолютно правы, и мы об этом говорим: социализация ребенка очень важна. Эти дети с тяжелой патологией, но они все равно социализируются, развиваются. Родители рассказывают, что по их глазам, движениям, эмоциям видят: дети усваивают материал. Очень важно эти точки роста для ребенка видеть и понимать, как дальше его социализировать, ведь родители стареют. И следующим этапом в сопровождении таких детей должна стать ранняя профориентация», — сказала Марина Сидухина.

Эксперты совместно с родителями определили основные направления, по которым предстоит работать в ближайшее время. Образовательные учреждения необходимо снабжать тьюторами в зависимости от их потребности, а педагогам школ следует проходить дополнительную специализацию по работе с особенными детьми. Для повышения качества образования важно наладить непрерывный процесс: детский сад – школа – среднее профессиональное образование.

«Еще один важный момент: мы проанализируем предложения, которые поступили по итогам сегодняшней встречи, и проведем экспертизу нормативно-правовой, законодательной базы. Если будет необходимость, будем выходить с внесением изменений в региональное законодательство и нормативно-правовую базу муниципалитетов», — добавила Марина Сидухина, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

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