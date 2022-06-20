Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель соглашения - принятие совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 
УПЧ СО и Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора заключили Соглашение о взаимодействии
Некоторые VPN-сервисы в России в этом году уже заблокировали.
Минцифры: в России не будут наказывать за использование VPN и блокировать YouTube
Игорь Комаров обозначил задачи, которые предстоит решать новому главному федеральному инспектору совместно с органами исполнительной власти.
Игорь Комаров представил нового главного федерального инспектора по Пензенской области
Сегодня компания «Аптека 245» представляет собой сеть из 11 аптек, имеет свой склад и осуществляет как розничную, так и оптовую фармацевтическую деятельность.
Участником нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области впервые стала аптечная сеть
Они будут выплачиваться при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.
«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров
Приглашены к участию молодые режиссёры Андрей Гончаров, Иван Комаров и Андрей Сидельников, которые за пять дней сделают с артистами театра эскизы спектаклей.
В Самарском театре драмы стартует работа Лаборатории молодой режиссуры
Команда Политеха представила проект передовой инженерной школы.
СамГТУ намерен реализовать идею получения кормового микробного белка на природном газе
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг.
24 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров

20 июня 2022 17:31
94
Они будут выплачиваться при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.

Инициатива «Единой России» установит единые для всей страны правила выплат за вред, причинённый жизни или здоровью волонтёров. Сейчас они существуют лишь в ряде регионов — Башкирии, Тыве, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сегодня только по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать.

Активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты» ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобождённых территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтёров гражданских специальностей — медиков, психологов, педагогов, строителей — для восстановления народных республик», — подчеркнул один из авторов документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также отметил, что добровольцы ежедневно несут вахту помощи в регионах России.

«Ищут пропавших людей. Дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это ещё необходимо. Помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность — защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни», — сказал он.

Согласно внесенному законопроекту, размер, порядок и условия назначения выплаты единой федеральной компенсации будут устанавливаться Правительством. Предусматривается, что данные о добровольцах и волонтёрских организациях будут верифицированы в единой информационной системе, что минимизирует риски незаконного получения компенсаций.

Причинённый вред планируется компенсировать за счёт средств федерального бюджета добровольцу (в случае причинения вреда его здоровью) или лицам, круг которых будет определён Правительством, в равных долях, — в случае смерти волонтёра.

Инициативу «Единой России» по защите жизни и здоровья волонтёров поддержал Президент. Она одобрена комиссией по законопроектной деятельности Правительства и экспертным советом партии.

Отметим, только в 2021 году в волонтёрской деятельности были задействованы 35 тысяч волонтёров-медиков. Еще столько же добровольцев участвовали в поисково-спасательных работах и выполнили 43 тысячи заявок о пропаже людей. По данным МЧС России, в 2018-2020 гг. некоммерческие организации помогали ликвидировать чрезвычайные ситуации около 40 тысяч раз.

Более 50 тысяч добровольцев акции #МыВместе оказывают помощь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, в ПВР. Еще несколько сотен волонтёров «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в гуманитарной миссии партии на территории Донбасса и освобождённых территориях. Есть среди них и самарские добровольцы.

«Более 40 специалистов-добровольцев из Самарской области работают сейчас на Донбассе в городе Снежное, они помогают в восстановлении разрушенной коммунальной инфраструктуры, помогают восстанавливать дороги, жилые дома. Среди волонтеров из Самары есть дорожники, строители, водители коммунальной и дорожной спецтехники, на Донбассе работают медики и педагоги. Наша главная цель – восстановить инфраструктуру населенных пунктов, их коммуникации, помочь людям как можно быстрее вернуться к мирной жизни», - отметил координатор волонтерского центра партии Антон Родионов, и.о. руководителя штаба «Молодой гвардии» в регионе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
229
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
596
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
778
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
927
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2945
Весь список