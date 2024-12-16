«Единая Россия» провела XXII Съезд

XXII Съезд «Единой России» определил задачи партии – от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели перед партией поставил Президент Владимир Путин.

«Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей Армией и Флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это - мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», - отметил Президент, открывая пленарное заседание.

Отдельно он остановился на поддержке участников СВО – ей теперь будет посвящён целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений. В том числе, по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации. «Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», - отметил Владимир Путин.

Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу. И поручил партии продолжать наращивать усилия по всем ключевым направлениям, в том числе, в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких.

«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений», - сказал Президент.

Одним из направлений работы с участниками СВО является кадровое.

«В Послании и на прошлом Съезде «Единой России», в том числе, говорил о важности воспитания, подготовки сильных, надёжных и перспективных кадров. Повторю ещё раз и сегодня: для партии это не просто приоритет – от этого зависит её будущее», - подчеркнул Владимир Путин.

Он поручил расширять федеральный проект «Время Героев»: запустить аналогичные программы в регионах, а партии – принять в этой работе активное участие и организовать для бойцов спецоперации подготовку.

Поддержку бойцов, их развитие партия выводит на новый уровень – при ротации Высшего и Генерального советов в них вошли участники спецоперации. В том числе, Герой РФ Владислав Головин; Герой РФ Андрей Митяшин; Герой РФ, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Юрий Абаев; Герой Российской Федерации, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин; Герой РФ, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель; кавалер трёх орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов; кавалер трёх орденов Мужества, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и многие другие.

Также на Съезде представили обновлённую народную программу партии. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собрали со всей страны. Обновлённый документ дополнен 39 новыми положениями, теперь их 389.

Дополнены направления «Хорошая работа – достаток в доме» и «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся» и «Современное образование и передовая наука». Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья.

Председатель партии поручил подготовиться к публичному отчёту по народной программе и завершить её реализацию в следующем году. А также провести всенародное обсуждение образа будущего страны - это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы «Единой России» на выборах в Госдуму-2026.

При этом он поручил начать полномасштабную подготовку к выборам. Кроме активизации работы на уровне муниципалитетов, требуется ряд других важных шагов, сказал он.

«Мы должны повысить качество агитационно-пропагандистской работы. Подготовить партийных спикеров, которые будут напрямую работать с избирателями, выступать перед разной аудиторией, молодёжью, зрелыми людьми. Доступно, интересно и убедительно рассказывать, что планирует и уже сделала партия, вести дебаты с оппонентами. Программа подготовки таких специалистов будет запущена при участии наших коллег, уже имеющих опыт публичных политических выступлений», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Президент подчеркнул, что статус партии большинства предъявляет повышенные требования ко всем её представителям. Обязательным условием профессиональной состоятельности должна быть прямая коммуникация с людьми.

«Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня», - сказал Владимир Путин.

Включится партия и в анализ проблем при реализации нацпроектов.

«Наша партия должна удерживать лидерство в этой работе, отдавать ей себя без остатка. Вести разработку комплексных мер, способствующих выполнению указов Президента», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

На площадке Съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев. Он отметил, что на Съезде Президент поставил «Единой России» основополагающие задачи.

«Это - наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы - партия власти, а потому, что мы - партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», - сказал он.

Следующий год для «Единой России» станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения – этому был посвящён весь 2024 год.

«Прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми – зона их ответственности», - сказал на пленарном заседании Съезда Президент.

Он также выразил уверенность, что «Единая Россия» примет самое активное, деятельное участие в работе по развитию единой и сильной России. Владимир Путин подчеркнул, что в самом названии партии отражена суть курса России.

«Образ страны, которую мы строим, чтобы сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы - уникальная самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым», - сказал Президент.

Прокомментировал итоги XXII Съезда «Единой России» секретарь Самарского реготделения партии, глава региона Вячеслав Федорищев.

«Президент России в своём выступлении очень принципиально обозначил вектор, по которому партия должна и обязана развиваться в канве того, как развивается страна. Первоочередная задача - это наша победа и все для неё: это и работа оборонно-промышленного комплекса, работа всей промышленности страны, это забота о семьях участников специальной военной операции, и конечно же, работа с тем, чтобы каждый из ребят, которые защищают нашу родину с оружием в руках, чувствовал и знал, что он готов, полностью экипирован, подготовлен выполнять боевую задачу. Враг, будет побеждён - это самое главное!», - считает секретарь Самарского РО.

«Было очень много экономических и социальных аспектов было затронуто, и сейчас вот делегация Самарской области, возвращаясь, принципиально посмотрим на все наши стратегические документы. Из тех посылов, которые были даны и президентом, и Дмитрием Медведеву, будем смотреть, что нужно внести дополнительно в наши действия с тем, чтобы соответствовать тому духу, который был сегодня объявлен», - отметил Федорищев.

Кроме того, секретарь реготделения анонсировал, что с января заработают в пилотном режиме несколько новых центров.

«В каждом муниципальном образовании откроется Центр психологической поддержки и реабилитации участников спецоперации, а также их семей, а также центр кадровый, который позволит вернувшимся участникам специальной военной операции буквально день в день получить несколько предложений о работе, которые будут по-настоящему интересны и позволят продолжать свою гражданскую жизнь», - поделился планами глава региона, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев.