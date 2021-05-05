«Единая Россия» приглашает жителей региона принять участие в поэтическом флэшмобе о военном времени

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Для того, чтобы стать участником всероссийской акции, необходимо с 5 по 9 мая записать и выложить в своих соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне и поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с праздником Великой Победы.

Организаторы акции предлагают публиковать запись по 9 мая (включительно) в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить, #ЕдинаяРоссия63.

Старт акции уже дали известные актеры, политики и общественные деятели. О своем участии в акции уже заявили представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, литературных объединений, общественных движений и организаций – «Волонтеры Победы», «Союз женщин России», передает, пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"