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«Единая Россия» приглашает жителей региона принять участие в поэтическом флэшмобе о военном времени

5 мая 2021 18:57
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Самарская область присоединилась к всероссийскому марафону чтения стихов о военном времени в память о подвиге советских солдат и героях Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы стать участником всероссийской акции, необходимо с 5 по 9 мая записать и выложить в своих соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне и поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с праздником Великой Победы.

Организаторы акции предлагают публиковать запись по 9 мая (включительно) в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить,  #ЕдинаяРоссия63.

Старт акции уже дали известные актеры, политики и общественные деятели. О своем участии в акции уже заявили представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, литературных объединений, общественных движений и организаций – «Волонтеры Победы», «Союз женщин России», передает, пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

 

Фото:  пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"

Теги: «Единая Россия» флэшмоб

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