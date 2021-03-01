«Единая Россия» поможет жителям разобраться с коммунальными проблемами

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Депутаты «Единой России» в течение недели будут отвечать на вопросы жителей Самарской области, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. С 1 по 7 марта в общественных приемных партии пройдут тематические приемы граждан. Их проведут представители фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Виктор Казаков, Владимир Бокк, Леонид Симановский, Евгений Серпер, Владимир Гутенёв и Игорь Станкевич. Примут участие в приемах и эксперты в сфере ЖКХ, а также юристы.

Каждое обращение депутаты рассмотрят отдельно, по возможности проведут с их авторами личную беседу и помогут связаться с нужным специалистом или ведомством. Круг вопросов самый широкий — от капремонта и тарифов до уборки снега во дворах и переселения из ветхого жилья.

«Коммунальное хозяйство — это сфера, которая касается каждого без исключения жителя Самарской области. Поэтому такие приемы партия проводит регулярно. Иногда человеку просто не понятно, куда обращаться со своей проблемой — хотя на её решение на самом деле нужно не так много времени и ресурсов. Мы готовы помогать: примерно с третью обращений удаётся разобраться в ходе самих приёмов, с остальными мы продолжаем работать», — рассказал руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Самарской области Виктор Воропаев.

Он добавил, что все обращения, которые поступят от жителей губернии, возьмёт под личный контроль.

Приемы граждан по вопросам ЖКХ пройдут не только в Самаре. Они организованы в общественных приемных партии во всех городах и районах губернии. Задать вопрос или рассказать о проблеме можно дистанционно, по почте op@samara.er.ru или по телефону 8 (846) 260-18-18. Или прийти на очный прием – они организованы с соблюдением всех требований безопасности.

Напомним, в прошлом году неделя тематических приёмов по вопросам ЖКХ прошла в ноябре. Тогда за помощью в общественные приемные «Единой России» обратились около шести тысяч человек по всей стране, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"