«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования

Итоги электронного предварительного голосования «Единой России» (ЭПГ) подвёл секретарь Генсовета Андрей Турчак на Президиуме Генсовета партии.

Он отметил, что в этом году процедуре исполнилось 15 лет, и она прошла в 80 регионах в рамках 163 кампаний. В ЭПГ приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил почти шесть человек на место.

«Уже на уровне регистрации кандидатов мы зафиксировали серьёзное обновление и омоложение. Это подтвердилось и по результатам голосования. Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. Мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится. Это задача, которую мы ставили на Съезде, и которую перед нами ставит Председатель партии Дмитрий Медведев», – сказал секретарь Генсовета.

Более 15% победителей – молодые люди до 35 лет, 49% кандидатов – члены «Единой России», 24% – сторонники.

«С каждым годом к нашей процедуре растёт интерес со стороны женщин. В этом году они составили без малого 30% от общего числа победителей», – сообщил Андрей Турчак.

Победителями предварительного голосования «Единой России» стали 95 участников СВО. В этом году партия ввела преференции для этой категории участников и сопровождала их индивидуально.

«В Республике Тыва яркую победу одержал участник СВО Аяс Санчат. Уверенную победу в Татарстане одержал Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков. Участники СВО победили в Крыму и Севастополе, Рязанской и Челябинской областях, НАО. В Москве на 23-м округе победил Герой РФ, ветеран Чеченской кампании, ветеран СВО Аркадий Корольков. Есть пример, когда победу помогло принести начисление дополнительных 25% голосов. На предварительном голосовании в Тобольскую гордуму участник СВО, командир мотострелковой роты Петрович Пётр набрал 95 голосов. С учётом принятой надбавки он получил 119 голосов и стал победителем», – рассказал Андрей Турчак.

Некоторые из победителей ЭПГ-участников СВО на Президиуме Генсовета получили партбилеты «Единой России». Это Артём Барбашин (Челябинская область), Светлана Гореликова (Челябинская область), Руслан Егоров (Брянская область), Николай Морозов (Ненецкий АО), Наталья Найденова (Мурманская область), Начын Чамбалдоо (Республика Тыва) и Герман Шевчук (Кабардино-Балкарская Республика).

«Каждый из них готов к конкуренции на выборах. Предстоящая кампания не будет простой. И каждый уже не раз доказал, что готов брать на себя ответственность – за товарища из боевого расчёта, за подразделение, которым командовал, за раненого, которому нужна помощь. За страну и людей, которых сегодня нужно защищать», – отметил Андрей Турчак на встрече с победителями процедуры-участниками СВО, которая прошла перед заседанием Президиума.

Кроме того, в ЭПГ победили 33 активиста «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты», 376 участников кадрового проекта партии «ПолитСтарт».

Помимо этого, Президиум Генсовета поддержал кандидатуры для участия в предварительном голосовании для выдвижения на довыборы в Госдуму. Это Олег Матыцин (экс-министр спорта – прим. ред.) – для участия в предварительном голосовании на довыборах в Госдуму по Брянской области (Унечский одномандатный избирательный округ №78); Виктория Абрамченко (экс-зампред Правительства – прим. ред.) – для участия в предварительном голосовании на довыборах в Госдуму по Ростовской области (Южный одномандатный избирательный округ №152).

«Мы работали с коллегами по линии партии, фракции «Единой России», при реализации партийных проектов в области физической культуры, спорта, экологии. Данный вопрос обсуждался с Председателем партии Дмитрием Медведевым», – отметил Андрей Турчак.

В заключение он подчеркнул – все победители предварительного голосования «Единой России» станут членами или сторонниками партии.

«Они будут выдвинуты от «Единой России» на выборах в регионах в сентябре. Мы идём на выборы не ради мандатов, а чтобы жизнь в каждом конкретном населённом пункте, регионе становилась лучше», – заключил секретарь Генсовета.

В Самарской области в этом политическом сезоне проходят выборы в Думы городского округа Новокуйбышевск и дополнительные выборы в ряде территорий губернии. По результатам предварительного голосования 25 из 86 кандидатов успешно прошли процедуру внутрипартийного отбора и набрали наибольшее количество голосов.

Среди победителей ПГ - ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, социальный координатор Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Новокуйбышевске, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Константин Красильников. Он поблагодарил жителей города за поддержку: «Я высоко ценю ваше доверие. Ваш выбор демонстрирует нашу общую приверженность решению проблем нашего округа и созданию лучшего будущего для всех».