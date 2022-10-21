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Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
«Единая Россия» открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР
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«Единая Россия» открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР

21 октября 2022 18:54
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Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

В состав руководящих органов Донецкого отделения «Единой России» вошли представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодёжных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика», представляющего интересы жителей во всех сферах. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.

В ЛНР в региональный политсовет «Единой России» вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодёжных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.

Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, создание Донецкого отделения «Единой России» фиксирует все то, чем партия занималась на территории региона всё это время вместе с общественными движениями ДНР - помощь людям, забота о них и защита.

«Это всё то, что вошло в народную программу партии, с которой мы победили на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Всё то, чем нам с вами, всему активу Донецкого регионального отделения «Единой России» нужно будет заниматься», - отметил Андрей Турчак, выступая на первом общем собрании регионального отделения партии.

Он также выразил уверенность, что «Единая Россия» в ДНР сделает всё для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.

 В свою очередь, Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия» в ДНР – это профессионалы, которые с 2014 года прошли серьёзные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи.

«Теперь, когда мы становимся частью лидирующей политической силы, мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей – стать лучшим региональным отделением партии», - сказал он.

В ЛНР в ряды «Единой России» вступили уже более 22 тысяч человек, отметил секретарь Генсовета партии, комментируя итоги первого общего собрания реготделения партии. С открытием представительства, по его словам, у партии появится значительно больше возможностей расширить направления работы.

«Партпроекты, народная программа, партстроительство. Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. Поздравляю наших луганских коллег и очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, настоящих патриотов своей земли. Вместе победим!» – сказал секретарь Генсовета.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что приоритетом для «Единой России» остается помощь жителям и гуманитарная помощь прифронтовым территориям ЛНР. Также партия откроет общественные приемные в Луганской Народной Республике и будет работать в направлении интеграции законодательства, отметил он.

«Сегодня была подведена определенная черта для того, чтобы двигаться дальше. Для нас сегодня один из важных исторических дней, когда партия Президента теперь официально представлена непосредственно на территории Луганской Народной Республики», - сказал Денис Мирошничекно.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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