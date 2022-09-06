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«Единая Россия» определила победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления МКД «Лучший дом. Лучший двор»

6 сентября 2022 18:52
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На участие в конкурсе поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны.

Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тысяч респондентов, сообщила председатель жюри конкурса, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Основная задача конкурса – собрать лучшие практики и направить их в массы. Для нас было важно объединить на одной площадке жилищных активистов, которые добились значительных результатов. Пожалуй, нам это удалось. Независимо от того, занял человек призовое место или нет, его опыт будет тиражироваться среди других многоквартирных домов», - отметила она.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов сообщил, что по итогам конкурса подготовят сборник лучших практик, который будет свободно распространяться в интернете.

«В него войдут лучшие примеры и лучший опыт реализации проектов по совершенствованию процесса управления МКД по всем направлениям конкурса: капремонт, благоустройство дворов и подъездов, работы ТСЖ», — пояснил он.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев заявил, что партия планирует сделать конкурс постоянным.

Заявки подавались по 6 основным номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». В каждой определены по три призовых места.

Кроме этого, грамот лауреатов удостоятся конкурсанты, представившие выдающиеся практики совершенствования процесса управления многоквартирными домами, но не оказавшиеся в первой тройке победителей. Каждый участник получит благодарственное письмо.

Победителями в номинациях стали:

«Лучшая практика работы совета МКД»:

1 место - Ленинградская область, г. Кириши ул. Восточная, д. 4;

2 место - Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 26;

3 место – Ставропольский край, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39/1.

«Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК»:

1 место - Тюменская обл., г. Тюмень ул. Пролетарская, д. 102;

2 место – г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, д. 242 корпус 1;

3 место разделили Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, д. 24 и Мурманская область, город Североморск, улица Северная, д. 24.

«Самый дружный дом»:

1 место – Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Олега Кошевого, д. №22;

2 место – Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б;

3 место – Рязанская область, Шереметьевская д. 6 к. 1.

«Лучшая практика проведения капитального ремонта»:

1 место – Самарская область, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 17;

2 место – Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 10, корп.2;

3 место – Костромская область, г. Кострома, площадь Мира, д. 2.

«Лучший подъезд»:

1 место - Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, микрорайон Энтузиастов д. 4;

2 место - Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Советская, д. 39;

3 место - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, д. 10.

«Лучший двор»:

1 место – г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 15;

2 место – Республика Татарстан, Апастовский муниципальный район, пгт Апастово, ул. Заводская, д. 21;

3 место - Новгородская область, Парфинский район, РП Парфино, ул. Карла Маркса, д. 67.

Заявки на конкурс «Лучший дом. Лучший двор» в рамках проекта «Жители МКД» принимали с 1 июля. Его поддержали Минстрой России, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Наибольшее количество подали жители Московской области (495), Республики Башкортостан (314), Москвы (225), Калининградской области (225) и Кузбасса (219). Награждение победителей состоится до 11 сентября.

Победителем в номинации «Лучшая практика проведения капремонта» стали наши земляки – жители дома № 17 по улице Карла Маркса в Самаре. Много сил и энергии этому посвятил председатель ТСЖ "ЖИЗНЬ" и член совета дома Александр Денисов, член общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя».

Александр Евгеньевич уверен, что неравнодушное отношение к делу, комплексный подход ко всем вопросам и эффективное управление товариществом, позволило добиться значительных результатов по всем направлениям деятельности ТСЖ. Осуществлять плановую и систематическую работу с должниками и собственниками жилья ему как председателю МКД помог партийный региональный проект «Единой России» «Мой дом» и постоянное посещение обучающих информационно-правовых семинаров проекта, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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