«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе

84

Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.

Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции. «Партия помогает распространить Георгиевские лены в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», - сообщила она. Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты. «Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц - также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», - сообщила она. В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий. «Сегодня добровольцы «Молодой гвардии» и актив волонтерского центра «Единой России» начали раздавать жителям областной столицы георгиевские ленты, рассказывать историю и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения и сопричастности к историческим событиям нашей страны. Получить Георгиевскую ленту можно будет во всех муниципальных образованиях региона. В Самаре центральными точками стали площадь Славы, площадь имени Куйбышева, фонтан на улице Осипенко в честь 40-летия Победы и Парк Победы. Всего жителям Самарской губернии раздадут более 50 тысяч георгиевских ленточек», - отметил координатор волонтерского центра партии «Единая Россия», и.о. руководителя «Молодой гвардии» Антон Родионов. Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"