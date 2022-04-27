Я нашел ошибку
Главные новости:
 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.
На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу
В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.
В СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет"
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Ка захстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе

27 апреля 2022 14:06
84
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.

Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.

Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции. «Партия помогает распространить Георгиевские лены в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», - сообщила она. Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты. «Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц - также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», - сообщила она. В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий. «Сегодня добровольцы «Молодой гвардии» и актив волонтерского центра «Единой России» начали раздавать жителям областной столицы георгиевские ленты, рассказывать историю и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения и сопричастности к историческим событиям нашей страны. Получить Георгиевскую ленту можно будет во всех муниципальных образованиях региона. В Самаре центральными точками стали площадь Славы, площадь имени Куйбышева, фонтан на улице Осипенко в честь 40-летия Победы и Парк Победы. Всего жителям Самарской губернии раздадут более 50 тысяч георгиевских ленточек», - отметил координатор волонтерского центра партии «Единая Россия», и.о. руководителя «Молодой гвардии» Антон Родионов. Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
454
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1121
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
466
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
483
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
692
Весь список