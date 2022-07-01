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«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»

1 июля 2022 13:37
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«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru

Победителей определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сентября в Минстрое. Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», сообщила руководитель направления партпроекта «Жители МКД», заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая — это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации. Мы принимаем заявки по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор», — рассказала она.

Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.

«Для проведения этого конкурса у нас создаётся оргкомитет, в него вошли все руководители направления проекта «Жители МКД», в том числе первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов», — рассказала Светлана Разворотнева.

Как подчеркнул замминистра строительства Алексей Ересько, Минстрой полностью поддерживает инициативу «Единой России» по проведению конкурса и окажет ему максимальную поддержку.  

«Проведение конкурса позволит расширить границы, географию желающих приводить в наиболее благоустроенное состояние свой дом, подъезд, двор. Из 900 с лишним тысяч домов порядка 600 тысяч управляются УК. И здесь очень важно, чтобы было правильное взаимодействие между УК и жителями. Многие компании проявляют хорошие инициативы, организуют регулярные встречи с жителями, обсуждают планируемые задачи. Зачастую жители призывают УК проводить мероприятия, которые будут направлены на создание более благоприятных условий», — сказал он.

Директор Департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Кузьмина отметила, что «Единая Россия» уделяет особое внимание вопросам управления и содержания МКД.

 

«Уверена, что жюри выберет достойные, эксклюзивные, интересные практики.  Отдельно хотелось бы отметить одну из номинаций, которая затрагивает вопросы капитального ремонта. У Фонда развития территорий на сегодня имеется большой позитивный опыт применения энергоэффективных технологий при проведении капремонта. Хотелось бы, чтобы участники конкурса попробовали, что это такое. Мы со своей стороны готовы оказывать информационную, методическую, юридическую помощь», — сказала она. 

 

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов добавил - очень важно, что в рамках конкурса оцениваются уже реализованные практики.

 

«То есть когда жители, столкнувшись с проблемой, применили какие-то технологии, управленческие решения и смогли эту проблему устранить. Такими практиками, которые мы соберём, мы будем делиться в дальнейшем», - сказал он.

 

По его словам, помимо конкурса, запланирован целый ряд онлайн-семинаров.

 

«Они будут давать людям основы управления МКД, потому что без знания даже элементарных норм законодательства быть грамотным собственником невозможно. И мы этот пробел восполним», - подчеркнул Сергей Сохранов.

В Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялось первое заседание общественного совета федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Один из вопросов, который был поднят – привлечение граждан к работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря системе ГИС ЖКХ граждане имеют возможность получить большое количество информации, в том числе можно отправлять обращения и получать на них ответы, заключать договоры, участвовать в голосовании, передавать и принимать показания приборов учёта, оплачивать платежи без комиссии.  

«Это огромная платформа, куда вносится множество информации со всей страны. На территории нашего субъекта туда входит более 2,5 тысяч поставщиков информации: ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, органы местного самоуправления, органы власти, инспекции, Росреестр, полиция. Основной принцип работы в системе – это, конечно, безопасность. Граждан очень волнует безопасность использования их персональных данных и там она под надёжной защитой», - рассказала координатор федерального партпроекта в Самарской области Виктория Каткова.

На территории Российской Федерации Самарская область занимает одно из лидирующих позиций. Регион входит в десятку лучших субъектов по количеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг через систему ГИС ЖКХ. На сегодня из Самарской области зарегистрировано более 128 тысяч человек, из них с начала года - порядка 12 тысяч.


 

 

Теги: Единая Россия

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