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Долгожданная площадка для выгула собак появилась в Ленинском районе Самары

7 декабря 2022 17:44
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Долгожданная площадка для выгула собак появилась в Ленинском районе Самары
Такой благоустроенный объект появился на улице Карла Маркса,22, благодаря инициативе жителей
 

Такой благоустроенный объект появился на улице Карла Маркса,22 благодаря инициативе жителей.

Если бы дворняга Ася  умела писать, то она наверняка занесла бы такую инициативу в Народную программу «Единой России». Но вместо Аси это сделали жители Ленинского района и её хозяйка.

«Собакам очень нравится,  они бегают по всем тренажёрам, занимаются, общаются, знакомятся. И мы очень довольны, очень рады. Огромное чувство благодарности!», - поделилась эмоциями Ксения, хозяйка Аси.

На открытии дрессированные животные показали свои трюки, а их хозяева выступили со стихотворениями собственного сочинения. Также вручили благодарственные письма активным жителям, благодаря которым осуществился этот проект.

Этим проектом занималась лично глава Ленинского района Елена Бондаренко, секретарь местного отделения партии «Единая Россия». 

«Вместе с жителями и четвероногими друзьями мы торжественно разрезали ленту и отметили долгожданное событие. Для жителей это был настоящий праздник», - рассказала Елена Бондаренко.

Инициатива создания площадки исходила от собаководов Ленинского района, они же собрали порядка 30% от необходимой для создания площадки суммы. 70% выделил областной бюджет. Помогали в реализации объекта в рамках губернаторской программы «СОдействие» - депутаты-единороссы.

«Безусловно, Народная программа важна, и роль партии в реализации подобных проектов  велика. Поскольку есть запрос от жителей на благоустройство территории, на подобные площадки, в том числе, и площадки для выгула собак. Они необходимы: это для  общения, для встреч», - отметила важность появления такого необходимого для областной столицы объекта депутат-единоросс Ленинского района Оксана Пушкина.

Кстати, узнать, кто из депутатов закреплён за конкретным объектом благоустройства, можно благодаря цифровой платформе «Народная программа» на сайте https://nppro.ru.

Напомним, что более 27% предложений Народной программы «Единой России» уже реализованы в Самарской области. Большую часть составляют социальные объекты и благоустройство общественных пространств.

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