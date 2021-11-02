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Дмитрий Песков о продлении режима нерабочих дней после 7 ноября: "Не нужно верить слухам"

2 ноября 2021 22:24
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"Нужно ориентироваться на официальную информацию".

Фото:    Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможности продления режима нерабочих дней в РФ после 7 ноября, передает ТАСС.

"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал представитель Кремля, отвечая во вторник на вопрос журналистов о том, что, по слухам, режим нерабочих дней в РФ может быть продлен.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля план действий, связанный с новыми коронавирусными ограничениями после режима нерабочих дней, Песков подчеркнул, что "план действий, который изложен в соответствующем указе президента, говорит о том, что до 7 ноября включительно режим нерабочих дней на федеральном уровне". "Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут принимать самостоятельно решения в контексте своего собственного региона", - указал представитель Кремля.

Указом президента РФ на федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября. При этом некоторые регионы вводили нерабочие дни на несколько дней раньше. 1 ноября губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о продлении режима нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября. Этот регион первым в РФ принял такое решение.

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