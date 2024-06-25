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Председатель партии «Единая Россия» встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений «Единой России».
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Медведев: «Работа в партии – это большая ответственность»

25 июня 2024 22:44
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Председатель партии «Единая Россия» встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений «Единой России».

«Единая Россия» является системообразующей политической силой страны, отметил Дмитрий Медведев.  В рядах партии – более 2,5 миллионов человек, почти 900 тысяч сторонников, отметил Председатель «Единой России» на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, врио губернаторов Курской и Самарской областей Алексеем Смирновым и Вячеславом Федорищевым. Их кандидатуры представлены на должности секретарей реготделений партии.

«В партии состоят более 70 высших должностных лиц субъектов России, ещё трое – являются сторонниками. В 87 региональных законодательных органах власти мы имеем квалифицированное или простое большинство среди депутатов. Эти цифры – подтверждение того, что люди нам доверяют. И их доверие мы обязаны оправдывать», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

На это направлена народная программа партии, реализация которой является целью работы всех партийных структур.

«Секретари региональных отделений в этом играют, по понятным причинам, весьма важную роль. Более того, депутаты, руководители местных и первичных отделений, члены руководящих органов партии обязаны каждый день контролировать исполнение народной программы вплоть до соответствующего получения результатов. Иными словами – до достижения тех целей, которые в программе установлены. Но и проводить на эту тему встречи с гражданами, общаться, обсуждать, что сделано, что удалось сделать и чего ещё сделать не удалось», – подчеркнул Председатель «Единой России».

Он отметил, что все участники совещания имеют опыт на разных высоких должностях и знают, чем дышит страна.

«Вы знаете, в чём состоят запросы граждан нашей страны и умеете на всё на это реагировать», – сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что планирует укрепить реготделение «Единой России», объединив имеющиеся силы и ресурсы для выполнения целей, поставленных в майских указах Президента и нацпроектах.

«Задача ключевая - объединить все имеющиеся силы и ресурсы на выполнение задач, поставленных в майских указах президента Российской Федерации, в новом указе о национальных целях, конечно же, вопросы безопасности для нашего субъекта остаются краеугольным камнем. Самарская область - это индустриальный регион, и мы знаем, что от выполнения гособоронзаказа нашими предприятиями тоже зависит приближение нашей главной цели - нашей победы», - отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой  регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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