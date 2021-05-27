Дмитрий Азаров провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона

37

27 мая, в четверг, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. В заседании приняли участие главы министерств и ведомств региона.

Ключевым для рассмотрения стал вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции в миграционной сфере.

О ситуации в 63 регионе доложил начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Денис Акимов:

«В настоящее время на территории Самарской области на миграционном учете состоит около 40 тысяч иностранных граждан. В период пандемии, а именно, с марта 2020 года от иностранных граждан поступило около 150 тысяч обращений о продлении срока временного пребывания и порядка 20 тысяч о получении разрешительных документов. Сейчас в связи со снятием некоторых ограничительных мер отмечается приток прибывающих иностранных граждан. На миграционный учет первично поставлены свыше 16 тысяч иностранцев».

Сотрудниками территориальных органов внутренних дел проводятся проверки соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в ходе которых до прибывших в регион граждан доводится информация о необходимости соблюдения мер социального дистанцирования, масочного режима.

Контроль за состоянием прибывших осуществляется при оформлении разрешительных документов. Обязательным условием для прохождения медицинской комиссии, оформления патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство является наличие теста на коронавирусную инфекцию. Также прохождение теста является обязательным условием при депортации иностранных граждан на родину.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова напомнила о том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим в Российскую Федерацию для трудовой деятельности, необходимо выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.

«Управлением Роспотребнадзора совместно с ГУ МВД России по Самарской области организован контроль за соблюдением режима изоляции иностранными гражданами, прибывающими в целях трудовой миграции», — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Еще один вопрос заседания был посвящен дополнительным мерам по учету лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации, а также содействию трудовой занятости осужденных и оказанию им социальной помощи.

С докладом по данному вопросу выступил Евгений Заярко, врио начальника УФСИН России по Самарской области.

«Работа по ресоциализации осужденных организована учреждениями Управления Федеральной службы исполнений наказания в тесном взаимодействии с органами власти и местного самоуправления. Главная наша цель — сформировать навык жизни в обычных условиях в обществе, обеспечить их приобщение к труду, оказать нуждающимся необходимую социальную помощь. В каждом исправительном учреждении региона создана школа подготовки осужденных к освобождению», — сообщил Евгений Заярко.

Важным критерием готовности осужденного к освобождению является получение специальности. Обучение проводится по 25 профессиям. Здесь же идет работа по повышению мотивации осужденных к ведению законопослушного образа жизни.

В 2020 году для создания дополнительных рабочих мест в исправительных учреждениях нашего региона за счет средств областного бюджета было приобретено производственное оборудование, за что руководство УФСИН выразило благодарность.

Дополнительно врио начальника УФСИН России по Самарской области обратился к представителям региональных министерств с просьбой учитывать мощности производственных площадок уголовно-исполнительной системы и содействовать в формировании заказов.

Как сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией трудоустройство осужденных граждан в регионе сократилось больше чем вдвое. В настоящее время ситуация стабилизируется. Доля трудоустроенных данной категории возросла более чем в три раза и составила 60%.

Для повышения эффективности работы заключены соглашения о сотрудничестве: между органами занятости и ФСИН в рамках школы подготовки осужденных к освобождению, а также между органами службы занятости и МВД — с целью учета граждан данной категории.

Центрами занятости формируются реестры освобожденных граждан. При необходимости их обучают, предоставляют поддержку, оказывают помощь в вопросах социальной адаптации и трудоустройства.

«В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Владимировича Путина в 2020 году министерством были проанализированы региональные практики, и с учетом опыта других субъектов было разработано постановление о резервировании на предприятиях рабочих мест для граждан, освобожденных из мест лишения свободы. Сейчас это постановление проходит процедуру согласования», — доложила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

«Вопросы комплексной безопасности, социальной реабилитации и адаптации осужденных и отбывших наказание граждан, а также миграционные процессы постоянно должны быть на контроле ответственных структур. Вопросы очень чувствительные для общества требуют повышенного внимания. Это общая забота», — подвел итог губернатор.