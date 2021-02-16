Дмитрий Азаров: задача облправительства - к 2024 году расселить всех очередников из ветхого и аварийного жилья

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В 2020 году из ветхого и аварийного жилья в Самарской области расселили больше 3 тысяч семей. Об этом 16 февраля в эфире канала "Россия-24" рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, перед областным правительством стоит задача - к 2024 году расселить всех жителей из ветхого и аварийного жилья, которые ждут решения этого вопроса.

- За 2020 год мы расселили более 3 тысяч семей. И каждый следующий год пойдем с нарастанием. Это тяжелая, финансово емкая задача. Здесь очень важна помощь федерального Правительства, - отметил глава региона. - Уверен, будем находить дополнительные средства и решать задачу опережающими темпами.

Во время обсуждения этой темы в прямой эфир дозвонились жительница Самары, которая рассказала, что ее 50-летний сын уже давно стоит в очереди на расселение из дома № 171 на улице Ленинской. Дмитрий Азаров поручил отдельно разобраться в этом вопросе.

Фото: администрация Самары