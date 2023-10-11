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Дмитрий Азаров встретился с руководителем отделения ДОСААФ России Самарской области

11 октября 2023 14:34
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Стороны обсудили вопросы организации военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки молодежи.

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергеем Мирошниченко. Стороны обсудили вопросы организации военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки молодежи.

Сергей Мирошниченко отметил, что общество выполняет поставленные государством задачи, сохраняя темпы подготовки по военно-учетным специальностям. В настоящее время региональное отделение ДОСААФ России Самарской области представляет собой систему 149 организаций, из которых 20 имеют статус учреждений образования. В этом году уже подготовлены и выпущены 249 курсантов.

Губернатор отметил, что организации ДОСААФ имеют потенциал для увеличения объемов подготовки, расширяя линейку образовательных программ. Для этого важно активнее популяризировать работу общества, рассказывая о нем в социальных сетях, в учебных заведениях и на патриотических мероприятиях.

На встрече глава региона обсудил с руководителем реготделения общества актуальные задачи и перспективные направления работы ДОСААФ в регионе. Губернатор акцентировал внимание Сергея Мирошниченко на том, что региональное отделение должно четко выполнять свою прямую задачу – содействие армии, авиации и флоту, укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности, подготовка и обучение военным навыкам и знаниям, организация физического воспитания граждан.

«Вопросы подготовки к несению воинской службы водителей, специалистов летных специальностей, а также обучение базовым знаниям в области гражданской, территориальной обороны крайне важны. Мы рассчитываем на ДОСААФ в этот непростой период», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что все действия, планы и помыслы должны быть нацелены на достижение Победы в специальной военной операции, главнее задачи – нет.

Об этом Дмитрий Азаров говорил и во время церемонии вступления в должность губернатора. «Сегодня, перед лицом внешней угрозы, когда нашей Родине приходится противостоять тотальной атаке «коллективного Запада», наши земляки проявляют свои лучшие качества, становятся плечом к плечу для защиты Отечества. Потому что понимают: от этого зависит будущее страны, жизнь наших детей и внуков, – заявил тогда руководитель области, обращаясь ко всем землякам. – Чтобы победить, мы должны усердно и добросовестно трудиться, исполнять свой долг – и на фронте, и в тылу. Каждый из нас своим трудом, своей поддержкой Верховного Главнокомандующего, наших Вооруженных Сил – приближает долгожданную победу. Безусловно, это не отменяет наших «мирных» планов, но все же им суждено сбыться только при одном условии – достижения целей и задач специальной военной операции. Миссия Самарской области – вновь, как и восемь десятилетий назад, в годы Великой Отечественной войны, быть надежным тылом для армии, для наших бойцов, быть опорным краем державы».

 

Фото предоставлено правительством Самарской области/ Автор фото Светлана Осьмачкина

 

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