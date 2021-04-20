Дмитрий Азаров встретился с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко

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Во вторник, 20 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко. Приезд Владимира Семашко – первый с начала пандемии официальный визит посла союзного государства на территорию Самарской области.

«В условиях существующих ограничений принимать гостей зачастую становится непозволительной роскошью, еще больше начинаешь ценить возможность человеческого общения. Особенно дорого, что первым послом на территории Самарской области в этом году стали Вы, посол дружеского государства, братского народа», – обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Семашко.

Наша губерния и Республика – давние партнеры. По объему экспорта в 2020 году Республика Беларусь заняла 6 место среди торговых партнеров Самарской области. В рейтинге регионов России по объемам экспорта в Республику Беларусь в 2020 году Самарская область заняла 11 место.

Взаимодействие Самарской области и Республики Беларусь не ограничивается отношениями в торгово-экономической сфере: стороны активно сотрудничают в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», созданного по поручению Дмитрия Азарова. Успешно ведутся парламентские, культурные и научные обмены.

Сейчас отношения государства и региона выходят на новый уровень: на прошлой неделе Самарская область принимала представителей совместной рабочей группы по сотрудничеству региона и Республики. Члены рабочей группы побывали на крупнейших предприятиях, изучили лучшие практики в экономике и социальной сфере.

«На прошлой неделе я принимал участие в заседании совместной рабочей группы по вопросам двустороннего сотрудничества. Полагаю, что белорусские коллеги еще раз убедились в том, что наша область обладает уникальным набором компетенций, хорошей базой для реализации совместных современных проектов, значительным природным и человеческим потенциалом», – отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

Сотрудничество Самарской области и Республики Беларусь закреплено Соглашением, подписанным Главой региона Дмитрием Азаровым и заместителем премьер-министра Республики Игорем Петришенко во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России 29 сентября прошлого года. В ходе нынешнего визита делегации сторонами подписан План мероприятий по реализации Соглашения на 2021-2023 годы между Самарской областью и Республикой Беларусь.

«Принято решение в течение двух месяцев доработать план с учетом новых предложений и договоренностей, достигнутых в ходе встречи на прошлой неделе. Это показывает продуктивный характер проделанной обеими сторонами работы, нацеленность на результат», – отметил Дмитрий Азаров.

Так, на встрече помимо усиления сотрудничества в уже сложившихся направлениях – автомобилестроении, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, – обсуждалось сотрудничество в IT-сфере, медицине, туризме.

«Несмотря на существующие ограничения, считаю важным обсудить возможность прямого авиационного сообщении между Самарой и Минском. Опыт такой был, думаю, что сейчас самое время авиасообщение восстановить, – отметил Губернатор. – Рассчитываю, что это придаст дополнительный импульс развитию туризма».

Владимир Семашко поддержал инициативу Дмитрия Азарова, отметив, что сегодня тенденция восстановления транспортного сообщения между Республикой Беларусь и Россией есть и на федеральном уровне.

«Это правильно. Воздушный мост был ранее: три раза в неделю самолеты летали в Самару и Минск. В период пандемии этот мост был «разрушен», сейчас есть основания к его восстановлению, тем более, что мы стремимся к увеличению наших партнерских отношений. Много предпосылок существует к тому, что он в ближайшее время будет восстановлен», – акцентировал внимание посол.

Восстановление авиасообщения поспособствует укреплению связей не только на государственном, но и на бытовом уровне: сейчас на территории региона проживает порядка 10 000 белорусов. На развитие именно человеческих связей между братскими народами, сохранение культурных традиций нацелен и масштабный проект, который реализуется в Самарской области – строительство «Парка дружбы народов». Сейчас работы находятся на финишной прямой, открытие парка намечено к осени этого года.

«Приглашаю Вас на открытие «Парка дружбы», к сотрудничеству по реализации проекта: возможно, какие-то элементы будущей экспозиции белорусского дома мы сможем вместе с Вами доработать», – отметил Глава региона.

Также Дмитрий Азаров пригласил посла принять участие в Параде Памяти, который традиционно проходит в Самаре 7 ноября: «Этот парад стал уже международным, ежегодно в нем принимают участие иностранные делегации. Конечно, мы будем рады нашим друзьям из Республики Беларусь».

Владимир Семашко принял предложения, отметив, что для белорусского народа Победа в Великой Отечественной войне является священной, как и все события, послужившие ей. Военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941, безусловно, в их числе.

«Спасибо, Дмитрий Игоревич. Записал в свой рабочий график, 7 ноября буду у вас, потому что для всего белорусского народа и для моей семьи в частности Победа – это святое событие», – ответил Владимир Семашко.

Кроме того, посол сказал, что белорусской стороне Самарская область крайне интересна как партнер в сфере обновления сети городского транспорта, строительства социальных, жилищных объектов. Также делегаты приедут в Тольятти, чтобы на месте оценить возможности территорий с особыми экономическими режимами для перспективного открытия здесь филиалов белорусских компаний.

«Мы можем кооперироваться на взаимовыгодных условиях. Поедем в Тольятти, там будем обсуждать, детализировать предложения. Интересно для нас и сотрудничество в сфере сельского хозяйства, так как Самарская область большая, успешная: в прошлом году 2,9 млн тонн зерна вы дали стране. Благодаря этому вашему вкладу Россия третий год является экспортером пшеницы номер один в мире», – подчеркнул посол по итогам встречи.

Основные направления сотрудничества, которых на встрече было обозначено более 15, отражены в протоколе. В ближайшее время документ будет доработан, и его подписание станет значительным вкладом в развитие двусторонних отношений Самарской области и Республики Беларусь.