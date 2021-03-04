Дмитрий Азаров встретился с коллективом перинатального центра в Тольятти

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В четверг, 4 марта, во время рабочей поездки в Автоград Губернатор Дмитрий Азаров встретился с коллективом Межрайонного перинатального центра Тольяттинской городской больницы №5. Глава региона поздравил женскую половину коллектива с наступающим праздником и рассказал о том, как будет развиваться отрасль здравоохранения в ближайшее время.

Перинатальный центр пятой больницы помогает появиться на свет малышам, мамы которых живут не только в Автограде, но и Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Шигонском районах. Под опекой врачей больше полумиллиона женщин.

Своего первенца в этих стенах родила Юлия Кузнецова. Девочку назвали Снежана. Рост – 54 см, вес –3,09 кг. «Девочка у нас родилась высокая и стройная, – смеется молодая мама. – Конечно, рожать боялась, ведь всем известно, что роды – тяжелый момент в жизни женщины. Но благодаря персоналу центра, поддержке врачей и медсестер, все у нас прошло хорошо. Все «острые ощущения» уже забылись, осталось только счастье, что такое событие произошло в нашей жизни, ответственность и бесконечная любовь к этому маленькому человеку».

Губернатор поздравил Юлию с рождением ребенка и наступающим 8 марта и вручил подарки. «Доброго здоровья вам и малышке! Пусть она всегда дарит радость», – пожелал молодой маме Дмитрий Азаров.

В прошлом году в связи с перепрофилированием родильного дома Тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, работа по оказанию акушерской и неонатологической помощи была полностью возложена на перинатальный центр. В этот период среднемесячная нагрузка на каждого сотрудника возросла на 30%. Тем не менее, медики успешно справились. Всего в прошлом году в центре родились 4896 детей. Врачей, акушерок и медсестер поблагодарил Дмитрий Азаров.

«Вы совершили подвиг, поскольку всех рожениц Тольятти, а также других городов и районов, направляли к вам. Время того требовало, – отметил Глава региона, обращаясь к медикам. – Вы приняли на себя всю нагрузку. Появление малыша на свет – это, конечно, радость, но и хлопоты. Создавая ковид-госпитали, мы увеличивали нагрузку на другие лечебные учреждения. И я вас хочу поблагодарить за то, что вы здесь всемерно помогли нам в самый сложный период. Спасибо вам большое».

«Хочу вам пожелать весенних дней, несмотря на погоду, уверен, что весна вступит в свои права и принесет больше радости, улыбок, – обратился Дмитрий Азаров к женщинам-врачам. – Все мы еще раз в прошлом году поняли, что такое жизнь, здоровье человека, что такое система здравоохранения. Вы знаете, какие дополнительные усилия предпринимались и будут предприниматься для того, чтобы строить новые поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Спасибо вам и за то, что подсказываете и советуете».

Также Губернатор оценил возможности и техническое оснащение перинатального центра. Его реконструкция завершилась несколько лет назад. Посмотрев операционный блок и родовые залы, Дмитрий Азаров предложил министру здравоохранения региона Армену Беняну рассмотреть возможность дооснащение лечебного учреждения современным оборудованием, которое уже есть в распоряжении ряда поликлиник.