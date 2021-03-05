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Дмитрий Азаров вручил государственные награды в преддверии 8 марта

5 марта 2021 15:03
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Женщин, получивших награды в этот день, объединяет одно очень важное качество: дело, которому они служат – это их призвание.

В преддверии Международного женского дня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды женщинам, которые добились наивысших успехов в самых разных отраслях: юриспруденции, медицине, творчестве, образовании, науке.

Обращаясь к собравшимся, Глава региона подчеркнул, что именно благодаря добросовестному труду, активности, неравнодушию, профессионализму присутствующих в зале Самарская область возвращает себе статус региона-лидера.

«Именно вы закладываете прочный фундамент для наших сегодняшних и будущих достижений, создаете основу для дальнейшего развития и процветания губернии, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – 2020 год стал годом серьезных испытаний, проверки на прочность. Сегодня я могу сказать, что эти испытания мы прошли достойно. Несмотря на беспрецедентные трудности, нам удалось удержать ситуацию в экономике, социальной сфере. Сделать мощный задел на годы вперед. В этом огромная ваша заслуга».

Женщин, получивших награды в этот день, объединяет одно очень важное качество: дело, которому они служат – это их призвание.

«Вами гордится наш регион, страна. Ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный достойный труд во благо Отечества. Хочу еще раз сердечно вас поблагодарить за преданность своему делу, за активную гражданскую позицию. За ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете людям и региону при решении задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. За ваш вклад в реализацию Стратегии лидерства Самарской области, обеспечение спокойной благополучной комфортной жизни наших детей», – обратился Дмитрий Азаров к награждаемым.

Особые слова благодарности Глава региона адресовал медикам, работникам санитарно-эпидемиологической и социальной служб. Именно на представителей этих, по большей части «женских», профессий в 2020 году легла забота об общественном здоровье, миссия по борьбе с новой инфекцией.

Заведующая инфекционным отделением больницы имени Середавина Елена Стребкова призналась: фразу, услышанную в студенчестве от мудрого профессора о том, что инфекция будет определять будущее человечества, забыла за 30 лет постоянной работы с инфекционными заболеваниями. «Но 2020 год мне вновь ее напомнил. Безусловно, коронавирус внес огромные изменения во всю нашу жизнь. Пройдя первый год пандемии, с уверенностью могу сказать, что определять будущее человечества будет не инфекция, а люди, которые ее побороли», – добавила врач.

Не менее тяжелым ушедший год был и для учителей: им в кротчайшие сроки пришлось пересмотреть подходы к обучению, освоить все тонкости дистанционного образования.

«Мне бы хотелось сказать, что отрасль образования совершила грандиозный прорыв, – отметила директор самарской гимназия № 3 Светлана Ильина. – Вряд ли в нашем обществе найдется человек, которого бы не волновали вопросы образования: у всех есть дети, внуки или племянники. Большое вам спасибо за то, что в этот непростой период мы чувствовали защиту в вашем лице, уважаемые медики и Дмитрий Игоревич».

Продовольственную и экономическую безопасность региона обеспечивали и продолжают обеспечивать работники села, фермеры, частные предприниматели. Яркий тому пример – индивидуальный предприниматель Волжского района Лариса Кудряшова. Женщина отмечает: общение с покупателями, поддержка социального самочувствия односельчан – залог успешной работы.

«Пользуясь случаем, хочу передать вам, Дмитрий Игоревич, благодарность от жителей района за обновленные дороги, за детские площадки, за экономическую поддержку предпринимателей. Как никогда в этот период мы это ощущаем», – сказала Лариса Кудряшова.

Всего в этот день заслуженные награды получили 22 женщины. По их признанию, столь высокая оценка их труда мотивирует к покорению новых профессиональных высот.

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