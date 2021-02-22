Дмитрий Азаров: в Самарской области откроют филиал академии спорта Ирины Винер

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в столице с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Стороны обсудили развитие этого популярного вида спорта в 63 регионе, передает sova.info.

Ежегодно в Самарской области растёт число желающих приобщиться к художественной гимнастике. На радость любителям этого зрелищного вида спорта Дмитрий Азаров договорился с легендарным тренером о создании филиала академии Ирины Винер в губернии. Также стороны обсудили сотрудничество в подготовке спортсменов и наставников.

По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики.

- Дети будут заниматься по методике великого тренера, развивать свои таланты и, уверен, в будущем продолжат славные традиции самарской гимнастики, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Новостью о создании филиала академии глава региона поделился в своём инстаграм-аккаунте. Она пришлась по душе многим жителям области.

- Огромная радость! Самарские маленькие гимнастки и их родители ликуют! Будет шанс у талантливых и упорных девочек, - пишут они в комментариях к посту.

Также глава региона поздравил сестёр Авериных с яркой победой в финале Гран-при 2021.

Фото: Инстаграм-аккаунт Дмитрия Азарова/sova.info