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Дмитрий Азаров в  Ростове-на Дону пообщался с бойцами и организовал для них телемост с родными
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Дмитрий Азаров в  Ростове-на Дону пообщался с бойцами и организовал для них телемост с родными

11 января 2023 21:08
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Все обращения и проблемы взяты на особый контроль.

Первые подробности из Ростова-на Дону, где сегодня работает Дмитрий Азаров. Губернатор пообщался с бойцами из 1444 полка, проверил место и условия их размещения.

Сегодня же глава региона организовал телемост, во время которого военнослужащие 1444 полка смогли пообщаться со своими родными и близкими. Губернатор подчеркнул: сегодня такое общение особенно важно – ведь родственники бойцов очень волновались за них после произошедшего в Макеевке - и поблагодарил Минобороны России за возможность сегодняшнего телемоста.

Общение военнослужащих с родными длилось больше часа. За это время бойцы смогли пообщаться со своими родными из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, а также муниципальных районов губернии.

Уже после завершения телемоста губернатор провел личный прием бойцов. Все обращения и проблемы взяты на особый контроль.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров

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