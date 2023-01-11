Дмитрий Азаров в  Ростове-на Дону пообщался с бойцами и организовал для них телемост с родными

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Первые подробности из Ростова-на Дону, где сегодня работает Дмитрий Азаров. Губернатор пообщался с бойцами из 1444 полка, проверил место и условия их размещения.



Сегодня же глава региона организовал телемост, во время которого военнослужащие 1444 полка смогли пообщаться со своими родными и близкими. Губернатор подчеркнул: сегодня такое общение особенно важно – ведь родственники бойцов очень волновались за них после произошедшего в Макеевке - и поблагодарил Минобороны России за возможность сегодняшнего телемоста.



Общение военнослужащих с родными длилось больше часа. За это время бойцы смогли пообщаться со своими родными из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, а также муниципальных районов губернии.



Уже после завершения телемоста губернатор провел личный прием бойцов. Все обращения и проблемы взяты на особый контроль.

Фото: пресс-служба правительства СО